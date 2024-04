As voçorocas que ameaçam cidade brasileira - e são problema global - (crédito: BBC Geral)

Buriticupu, no interior do Maranhão, convive com enormes crateras que ameaçam partir a cidade ao meio.

As voçorocas se formam a partir da degradação extrema do solo, como resultado de décadas de exploração ambiental e, agora, são intensificadas pelas mudanças climáticas.

Nosso repórter Shin Suzuki foi até Buriticupu conhecer os efeitos devastadores das voçorocas na vida das pessoas ali - e tenta descobrir o que pode ser feito para contornar o problema. Confira neste documentário da BBC News Brasil.

Reportagem em texto aqui.

