Miss Buenos Aires mira título nacional aos 60 anos; conheça

A modelo argentina Alejandra Rodríguez, de 60 anos, venceu, no domingo (21/4), o Miss Universo de Buenos Aires. Mas ela não deseja parar por aí. A modelo agora mira o concurso nacional, que ocorrerá em 25 de maio. Se vencer, Alejandra poderá representar a Argentina na edição internacional do Miss Universo.

Advogada e jornalista, a modelo vive e trabalha na cidade de La Plata, província de Buenos Aires, e estreou na competição regional — que retirou a restrição de idade para participação em 2022. Alejandra conta que aprecia a oportunidade de romper estereótipos em concursos de beleza.

"Eu nunca havia me inscrito. Agora surgiu essa oportunidade e me pareceu um desafio, uma proposta muito interessante. A beleza não é apenas o físico, e sim tem a ver com a atitude perante a vida, que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade", disse a modelo à AFP.

Segredos de beleza

Segundo a modelo argentina, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos são algumas das dicas de beleza que ela segue e propaga. "Como alimentos orgânicos, muita fruta e muita verdura. Eu uso bons cremes. Faço atividade física três vezes por semana. Gosto de caminhar e correr um pouco, mas não sou radical em termos físicos", afirmou Alejandra, em entrevista ao programa Arriba Argentinos, da TV El Trece.

Francy Lezcano, diretora do Miss Buenos Aires, destaca que a modelo gosta de natureza, de sol, de sentar em frente ao mar e ouvir o som das ondas, de meditar e de animais. "Fica feliz em viajar para descobrir novas paisagens, pessoas e culturas. Quanto à música, adora tango, música latino-americana e letras profundas e poéticas. Também gosta de poesia, de sair com os amigos e de aproveitar os bons momentos que a vida nos proporciona", acrescenta Francy.