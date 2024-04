"Gostaríamos de ver o reconhecimento do genocídio armênio pelo Brasil", diz embaixador

Em entrevista ao Correio, Armen Yeganian — embaixador da Armênia no Brasil — cobrou de todas as esferas do governo brasileiro. Segundo o diplomata, não existe um armênio no mundo que não tenha pelo menos um familiar que morreu ou que foi afetado pelo genocídio armênio entre 1915 e 1923. Ele afirmou que o não reconhecimento do genocídio armênio enviou um sinal muito perigoso a outros perpetradores. O Holocausto, o genocídio em Ruanda e muitos outros crimes contra a humanidade poderiam ter sido evitados se a comunidade internacional tivesse tirado uma lição do genocídio armênio”, disse.

Por que o Brasil não reconhece o genocídio armênio? E qual o simbolismo de tal reconhecimento?

Na verdade, o Senado Federal do Brasil reconheceu o Genocídio Armênio em 2015 e recomendou ao Presidente da República que também o reconhecesse, o que apreciamos muito. Muitos deputados federais do Brasil fazem declarações todos os anos no Congresso em homenagem às vítimas armênias. Além disso, existem vários memoriais, incluindo um khachkar armênio (crucifixo entalhado em pedra), dedicado a 1,5 milhão de vítimas do genocídio armênio em São Paulo. Muito trabalho tem sido feito, mas gostaríamos de ver o reconhecimento do genocídio armênio em todos os níveis do governo brasileiro.

Como armênio, qual é o sentido do 24 de abril e que tipo de mensagem a data envia ao mundo?

Não existe um armênio no mundo que não tenha pelo menos um familiar que morreu ou que foi afetado pelo genocídio armênio entre 1915 e 1923. A Armênia Ocidental Histórica foi completamente “desarmenianizada”: isso não apenas significa apenas que toda a população arménia nativa da Arménia Ocidental foi exterminada ou forçada a suportar marchas da morte, às mãos dos soldados otomanos e das forças paramilitares, mas também houve uma política consistente de genocídio cultural. Tudo o que lembrava a história e a cultura milenar da Armênia foi turquificado ou destruído.

Como vê o fato de apenas 30 países terem reconhecido o genocídio armênio?

O não reconhecimento do genocídio armênio enviou um sinal muito perigoso a outros perpetradores. O Holocausto, o genocídio em Ruanda e muitos outros crimes contra a humanidade poderiam ter sido evitados se a comunidade internacional tivesse tirado uma lição do genocídio armênio.

De que modo analisa o fato de a Turquia insistir em não reconhecer um genocídio armênio?

É lamentável que um país que aspira à adesão à Europa e tem a ambição de ser um defensor das iniciativas de pacificação, ainda não reconheça o Genocídio Arménio, o crime que foi condenado por 63 Tribunais Militares do Estado Turco Moderno. Ao negar o Genocídio Arménio, o Estado turco moderno envia um sinal duvidoso à comunidade internacional quanto ao seu compromisso com os direitos humanos e as liberdades universais.

O medo da República da Turquia de enfrentar o seu passado e de aceitar a sua história não contribui de forma alguma para a sua modernização e transformação para uma verdadeira democracia.