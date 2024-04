Pedro Sánchez diz que não renuncia, mesmo com denúncias contra a mulher

Lisboa — Depois de cinco dias de suspense, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que continuará no cargo. Ele havia levantado a possibilidade de renunciar de suas funções devido a um escândalo envolvendo a mulher dele, Begoña Gómes. Ela é acusada de tráfico de influência e corrupção. Na manhã desta segunda-feira (29/4), o político, do Partido Socialista (Psoe), disse que continuará à frente do país “com mais força, se possível”, e convocou os espanhóis a fazerem uma mobilização social contra o que chamou de “política da vergonha”, em que grupos radicais usam a difamação contra adversários.



“Esta não é uma questão ideológica, estamos falando de respeito, de dignidade. Por isso, vamos trabalhar com firmeza e segurança na regeneração da nossa democracia e pela consolidação dos direitos e liberdades. Mostraremos ao mundo como se defende a democracia”, afirmou Sánchez. Segundo ele, é preciso mostrar uma “intransigência incondicional” contra os que atentam às instituições democrática. O socialista se comprometeu, ainda, a provar a desmontar todas as denúncias contra a mulher dele. O caso foi arquivado pelo Ministério Público, mas as polêmicas continuam.



O primeiro-ministro, que também exerce o cargo de presidente da Espanha, ressaltou que usou os últimos cinco dias para refletir se continuaria nas funções ou se renunciaria. “Há vezes em que a única forma de avançar é parar, refletir e decidir com clareza por onde queremos continuar”, frisou. Mas acrescentou que não cederia: “Se, como sociedade, aceitarmos que a ação política permita o ataque indiscriminado a pessoas inocentes, então não vale a pena. Se consentimentos que a disputa partidária consiste num exercício de ódio e de divulgação de falsidades sobre terceiras pessoas, então não vale a pena. Se permitimos que as mentiras mais grosseiras substituam o debate respeitoso e racional, então não vale a pena. Não há cargo que justifique o sofrimento injusto das pessoas de que mais gostamos”.



He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España.



Asumo mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad, por la regeneración de nuestra democracia y por el avance en derechos y libertades.



Esta decisión no supone un… pic.twitter.com/RIhA7xS7QY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 29, 2024

Na avaliação de Sánchez, não se pode confundir liberdade de expressão com liberdade de difamação. “Isso é uma perversão democrática de consequências desastrosas", enfatizou, questionando: “Queremos isso para a Espanha?”. O premiê admitiu que a campanha de difamação contra ele e a mulher não vai parar. “Estamos sofrendo há 10 anos, e conseguimos aguentar. É grave, contudo, não é o mais relevante. O importante é que queremos agradecer as demonstrações de solidariedade e empatia que recebemos”, assinalou. Foram muitas os pedidos nas redes sociais para que ele não renunciasse.



O socialista disse ter a convicção de que é preciso dar um basta à degradação da vida pública. “Ou dizemos basta ou esta degradação da vida pública determinará o nosso futuro, nos condenando como país, pois não se trata de uma questão ideológica, mas de respeito, de dignidade, de princípios que vão muito mais além das opiniões políticas e que nos definem como sociedade”, disse. No entender dele, se as vítimas de mentiras forem obrigadas, a todo tempo, terem de demonstrar a sua inocência, contrariando a regra mais elementar do Estado Democrático de Direito, se a sociedade permitir o discurso de que o papel das mulheres se resume aos deveres domésticos para beneficiar a carreira política dos maridos e se a não-razão se converter em rotina, a democracia sofrerá um dano irreparável.



No discurso em que reafirmou que continuará no cargo, Sánchez destacou que o se vê na Espanha não é exclusivo do país, pois faz parte de um “movimento reacionário internacional”, cujo objetivo é impor uma agenda regressiva baseada na difamação e na falsidade, no ódio e nas ameaças. “Durante um longo tempo, deixamos que a lama contaminasse a nossa vida pública. Ponhamos fim a este lamaçal coletivo”, afirmou. Ele reforçou que o que está em jogo neste momento não é destino de um dirigente particular. “Trata-se de decidir que tipo de sociedade queremos. Penso que o país precisa fazer esta reflexão coletiva, para que a sociedade se liberte de práticas tóxicas”, concluiu.