"A vida é bela, mas se desgasta", diz Mujica após diagnóstico de câncer

Considerado uma das principais referências da esquerda latino-americana, o ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica anunciou, ontem, que foi diagnosticado com um tumor no esôfago. Aos 88 anos, ele relatou que descobriu a doença, cujo tratamento é "complexo", na sexta-feira passada, após realizar um checape de rotina. "É obviamente algo muito comprometido", disse, durante uma entrevista coletiva convocada por ele para falar sobre o estado de saúde. "A vida é bela, mas se desgasta", sentenciou.

O ex-guerrilheiro tupamaro, que governou o Uruguai entre 2010 e 2015, disse que seu caso é "duplamente complexo" porque sofre há mais de duas décadas de uma doença imunológica que afetou, entre outros órgãos, os rins. Essa condição específica cria dificuldades para radioterapia e mesmo uma cirurgia. Mujica assinalou que os médicos avaliam os passos a seguir, mas que a situação não parece fácil.

Apesar disso, o líder do Movimento de Participação Popular (MPP) prometeu continuar na cena política "enquanto puder", sempre "fiel" ao seu pensamento. Enfatizando estar "grato" por sua vida, ele fez questão de dedicar palavras aos jovens durante o breve encontro com os jornalistas. "Quero dizer a vocês que a vida é bela e passa, vai embora, e o cerne da questão, ter sucesso na vida, é recomeçar toda vez que alguém cai".

"Se há raiva, que a transformem em esperança e lutem pelo amor, não se deixem enganar pelo ódio. Se as drogas os pegarem, não fiquem sozinhos, ninguém se salva sozinho", prosseguiu. "A única liberdade que existe está na cabeça e chama-se vontade, e se não a usarmos não somos livres", sublinhou, alertando: "A vida é tão bonita que não faz sentido sacrificá-la pela estupidez."

"Quanto ao resto, estou grato e, no final das contas, que me tirem a dança", concluiu o ex-presidente, entre aplausos e gritos de "Vamos, Pepe!".

Apoio

Pouco após o anúncio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no X, antigo Twitter, para desejar "carinho e força" ao político uruguaio. "Ao irmão Mujica, minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis", escreveu o presidente brasileiro.

O uruguaio visitou Lula enquanto o petista estava preso em Curitiba. Também esteve em São Paulo para ato de campanha do brasileiro, em 2022. Quando vai ao Uruguai, Lula costuma se encontrar com o ex-presidente.

Mujica ingressou na guerrilha do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros em meados da década de 1960. Foi preso em 1972 e permaneceu atrás das grades durante toda a ditadura civil-militar que começou no Uruguai no ano seguinte e durou até 1985. Vinte e cinco anos depois, tornou-se presidente do país.