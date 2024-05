Grupo racista invade casa a agride imigrantes em Portugal

Um grupo racista português causou três ataques a mais de 30 imigrantes na cidade do Porto. Imigrantes venezuelanos, argelinos e um marroquino foram atacados com tacos de beisebol, bastões e facas na madrugada deste sábado (4/5).

O primeiro ataque aconteceu na zona do Campo 24 de Agosto. Na ação, cinco homens armados com tacos de beisebol saíram de um carro e espancaram dois cidadãos de nacionalidade argelina.

O segundo ataque ocorreu pouco depois, quando seis homens encapuzados, munidos de bastões, facas e pelo menos uma arma de fogo, invadiram uma casa onde vivia um grupo de imigrantes. Pelo menos 30 imigrantes venezuelanos e argelinos moravam na casa e foram agredidos por meia hora.

Enquanto os imigrantes eram agredidos, uma das vítimas optou por saltar do primeiro andar para escapar às agressões. Os colegas de casa explicam que a vítima caiu no pátio dos vizinhos e ficou com uma perna e um braço quebrados.

O terceiro caso ocorreu na zona da Batalha, onde um homem marroquino foi alvo de um “linchamento”, de acordo com o jornal local Jornal de Notícias. Apenas um dos agressores foi preso até o momento.

Em entrevista ao TVI Notícias, emissora portuguesa, José Manuel Anes, ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), disse que os ataques racistas realizados no Porto contra imigrantes mostram que há manifestações de racismo localizadas na sociedade portuguesa.