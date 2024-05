Rússia emite mandado de busca contra Zelenski; Ucrânia diz que medida denota 'desespero'

A Rússia emitiu um mandado de busca contra o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, devido "ao abrigo de um artigo de código penal". O anúncio, que não entra em maiores detalhes, foi feito neste sábado (4) no site do Ministério do Interior russo.

Também foi emitida outra ordem de busca contra o ex-presidente ucraniano Piotr Poroshenko, antecessor de Zelenski que ficou no poder até 2019.

Em outra nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirma que a inclusão de Zelenski na lista de procurados pela Rússia demonstra "o desespero da máquina estatal russa e da propaganda, que estão atônitas sem saber o que mais inventar para chamar atenção".

O ministério ucraniano também afirmou que "ao contrário dos anúncios russos sem valor, o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o ditador russo Vladimir Putin por acusações de crimes de guerra é real e aplicável em 123 países".