Met Gala 2024: qual é o tema, como assistir e quanto custa um ingresso?

Rihanna em 2018 no Met Gala; esse ano, os convidados começarão a caminhar no tapete vermelho a partir das 19h - (crédito: Getty Images)

Celebridades estão se dirigindo para o tapete vermelho da maior noite da moda, o Met Gala, que ocorrerá na noite dessa segunda-feira (6/5).

Artistas e magnatas dos negócios estarão entre os que estão se vestindo para impressionar no evento de arrecadação de fundos do Metropolitan Museum of Art, (conhecido informalmente como The Met), em Nova York, nos Estados Unidos.

A edição de 2024 do evento extravagante é inspirada em O Jardim do Tempo, um conto do autor britânico de ficção científica JG Ballard (1930-2009).

O baile de gala anual arrecada dinheiro para o instituto Costume, pertencente ao museu.

O tema deste ano foi escolhido para complementar a próxima exposição do instituto, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion ("Belas adormecidas: redespertando a moda", em tradução livre).

A popularidade do Met Gala explodiu sob a gestão da diretora editorial global da Vogue, Anna Wintour

Aqui está um guia rápido do evento.

Quando é o Met Gala?

Quem está fora do mundo da moda nunca conseguirá ver de perto os coquetéis e jantares privados que fazem parte da milionária arrecadação de fundos.

Mas os admiradores da moda podem assistir seus artistas e influenciadores favoritos percorrerem um longo tapete vermelho.

Os convidados começam a chegar ao Met e sobem a grande escadaria do icônico museu em Nova York ao som dos cliques de mil câmeras a partir das 19h desta segunda-feira (pelo horário de Brasília).

Mas espere chegadas tardias – a cantora Rihanna, por exemplo, foi a última a passar pelo tapete vermelho em 2023, num vestido da marca Valentino com uma cauda de cinco metros, e ao lado do marido A$AP Rocky.

Como assistir ao Met Gala?

A revista de moda Vogue, que organiza o evento, transmitirá ao vivo o tapete vermelho com exclusividade em seu site e em todas as suas plataformas digitais.

Os espectadores internacionais podem sintonizar via TikTok, YouTube, Instagram e X (antigo Twitter).

A BBC News (em inglês) também terá uma página com atualizações em tempo real.

Por que o tema deste ano?

O tema do Met Gala costuma servir de prelúdio para a exposição da primavera de 2024 do Costume Institute — e este ano não é diferente.

A exposição Sleeping Beauties: Reawakening Fashion usa a tecnologia para "dar vida nova" às roupas dos arquivos do Met, tão frágeis que não podem mais ser usadas e devem permanecer sob vidros.

Inteligência artificial, imagens geradas por computador, raios X e paisagens sonoras serão usadas em "ativações criativas e imersivas projetadas para transmitir cheiros, sons, texturas e movimentos" desses itens, segundo o site do museu.

O código de vestimenta para o tapete vermelho é inspirado no conto distópico de JG Ballard em que o último bastião dos super-ricos é invadido por uma multidão da classe trabalhadora.

Alguns estão interpretando o tema como uma exploração das ideias de renascimento, renovação, criação e destruição.

Para um evento que celebra a riqueza e o excesso numa era de incertezas econômicas e volatilidade global, o tema pode soar um pouco exagerado.

Como conseguir ingressos?

A resposta curta é: não tem como. A maior noite da moda tem como programação um coquetel e um jantar para cerca de 400-450 convidados.

Celebridades e marcas abocanham todos os ingressos e mesas disponíveis no evento beneficente.

Um ingresso individual custa cerca de US$ 75 mil (cerca de R$ 380 mil).

Uma mesa de dez lugares custa a partir de US$ 350 mil (R$ 1,7 milhão).

Em 1995, o primeiro ano de Wintour gerindo o evento, um ingresso custava apenas US$ 1 mil.

No ano passado, o baile arrecadou cerca de US$ 22 milhões, em uma edição que homenageou o designer Karl Lagerfeld (1933-2019).