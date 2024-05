EUA: Idoso mata esposa hospitalizada por não conseguir pagar o tratamento

Um homem de 75 anos matou a esposa, de 72, que estava em uma cama de hospital por não conseguir mais pagar os tratamentos de saúde dela. As informações foram confirmadas pelas autoridades do Missouri, nos Estados Unidos.

Ronnie Wiggs acompanhava a esposa em um hospital na cidade de Independence, onde ela receberia um novo dispositivo médico para que pudesse continuar fazer hemodiálise. No entanto, o marido a atacou dentro do quarto médico, segundo uma nota publicada pela promotoria que cuida do caso.

O idoso a estrangulou com as mãos, impedindo que ela gritasse ao cobrir o nariz e a boca dela. Em seguida, Wiggs deixou o hospital, mas voltou quando funcionários encontraram o corpo da mulher.

Wiggs admitiu para um dos funcionários do hospital que seria ele o autor do crime. "Fui eu. Eu a matei. Eu a sufoquei", confessou. Para a polícia, o homem afirmou que não conseguiria mais continuar cuidando da esposa e nem pagando as contas médicas dela. Vale lembrar que, diferente do Brasil, os Estados Unidos não tem um serviço de saúde pública.

Idoso já havia tentado matar a esposa

No entanto, esta não foi a primeira vez que Wiggs atentou contra a mulher. Uma primeira tentativa, realizada em um centro de reabilitação médica, foi interrompida quando a esposa acordou em um momento "inoportuno" para ele. Outra tentativa, em um hospital, foi frustrada porque ela estava ligada a vários monitores, descreveu o homem para a polícia.

Wiggs foi preso por assassinato em segundo grau e feminicídio, uma vez que a lei americana qualifica como feminicídio o assassinato de mulheres com alto nível de violência por parceiros ou familiares. Ele pode pegar entre 10 a 30 anos de prisão, mas teve a fiança fixada em 250 mil dólares. Uma audiência foi marcada para quinta-feira (9/5).