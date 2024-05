Papa Francisco pede salva de palmas em mensagem do Dia das Mães

O Papa Francisco abençoa a multidão da janela do palácio apostólico com vista para a praça de São Pedro durante a oração Regina Coeli - (crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP)

O Papa Francisco felicitou as mães em mensagem neste domingo (12/5), em que muitos países celebram o Dia das Mães. O papa pediu orações por todas as mães e também pelas que já morreram, pedindo a proteção de Nossa senhora.



Ele finalizou a mensagem pedindo aos fiéis que estavam na Praça São Pedro, no Vaticano, e que acompanhavam a oração mariana do Regina Caeli, uma salva de palmas para as mães.

“Hoje, em muitos países, se celebra o Dia das Mães. Pensemos com reconhecimento a todas as mães e também rezemos pelas mães que foram para o Céu. E confiemos as mães à proteção de Maria, a nossa Mãe celeste. E a todas as mães, uma salva de palmas!", disse.

Oração pelos gaúchos

Na semana passada, o papa também pediu orações pelo povo gaúcho, que enfrenta a pior enchente de sua história. "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", disse.