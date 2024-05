Vídeo: avião perde controle e faz manobra arriscada comparada a 'Top Gun'

A imagem de um acidente no Bangladesh viralizou nas redes sociais na última semana. Uma aeronave da Força Aérea do país, pilotada pelo líder de esquadrão Muhammad Asim Jawad, gira três vezes em uma altura perigosamente baixa e acaba explodindo. O piloto e o copiloto Sohan Hasan Khan conseguiram se ejetar do avião, mas Asim Jawad não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O acidente aconteceu na última quinta-feira (9/5) durante um voo de treinamento.



De acordo com a Força Aérea, o avião apresentou falhas técnicas e teve que fazer um pouso forçado. Na tentativa de evitar a queda em uma área povoada. Os dois militares conseguiram saltar de paraquedas instantes antes da aeronave cair no rio Karnaphuli e foram levados para o hospital logo em seguida. Sohan Hasan Khan segue internado.

Na internet, pessoas compararam manobra ao filme Top Gun.

Leaked Video : The footage that has been leaked by Bangladeshi Journalist Sami shows (claimed) that the YAK-130 Advanced Trainer was involved in an extreme maneuver resulting a crash against Bangladesh Air Force statement of mechanical failure.



