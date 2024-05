Incêndio gigantesco destrói maior centro comercial de Varsóvia, na Polônia

Um incêndio destruiu grande parte do maior centro comercial de Varsóvia, capital da Polônia. A tragédia ocorreu no domingo (12/5) no shopping Marywilska 44, no distrito de Biaoka. Mais de 80% do complexo de lojas foi tomado pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, o alerta veio por meio do sistema de monitoramento da sede da Polícia Municipal. No entanto, quando a equipe chegou ao local, cerca de dois terços do centro já estava em chamadas. Segundo o órgão, “a direção do vento fez com que o fogo se espalhasse pelo telhado para o resto do salão”.

Cerca de 200 equipes de resgate e 30 veículos de combate a incêndio foram utilizados para concluir a operação. Não há registro de feridos.