Primeiro-ministro da Eslováquia é baleado — o que se sabe sobre ataque

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado nesta quarta-feira (15/05), segundo noticiou a imprensa local.

Ele foi atingido enquanto cumprimentava uma multidão em frente a um centro cultural comunitário na cidade de Handlova, onde havia sido realizada uma reunião do governo.

Vários disparos foram ouvidos, antes de a equipe de segurança colocar o primeiro-ministro dentro de um carro que estava próximo.

Fico foi levado para o hospital, e o suposto autor dos disparos foi detido pela polícia.

Handlova fica a cerca de 180 km a nordeste da capital Bratislava.

Uma testemunha contou ao site Dennik N que ouviu três ou quatro disparos, e viu Fico cair no chão. Ela viu ferimentos na cabeça e no peito dele.

Dois dos seguranças socorreram o primeiro-ministro rapidamente, e o colocaram dentro de um carro. As primeiras notícias dizem que ele foi transportado de helicóptero para um hospital próximo.

Um vídeo mostra vários homens correndo para deter o suspeito nos arredores do centro cultural de Handlova. A BBC ainda não verificou a autenticidade das imagens.

A presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, disse estar chocada com o ataque "brutal e implacável" ao primeiro-ministro. Ela desejou a ele força para se recuperar.

Fico voltou ao poder na Eslováquia após as eleições de setembro do ano passado, à frente de uma coligação populista-nacionalista.

Os seus primeiros meses como primeiro-ministro se revelaram altamente controversos politicamente. Em janeiro, ele suspendeu a ajuda militar à Ucrânia e, no mês passado, avançou com planos para acabar com a emissora pública RTVS.

Esta notícia está sendo atualizada, mais detalhes serão publicados em breve.