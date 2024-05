Brasiliense Flavi Andrade é eleita melhor bartender de Portugal

Lisboa — A brasiliense Flavi Andrade, 45 anos, se transformou em uma colecionadora de troféus. Há quase 11 anos em Portugal, ela vem conquistando uma série de prêmios, que, além de trazerem o prazer pessoal pelo reconhecimento do trabalho dela, têm sido um grande motivador para a equipe do badalado Rossio Gastrobar. A mais nova premiação lhe garantiu o título de melhor barmaid do país europeu, concedido pelo Lisbon Bar Show 2024. Dias antes, o estabelecimento comandado por Flavi havia sido laureado com uma estrela na edição do Top Cocktail Bars 2024, em Madri, na Espanha.



“Todos esses reconhecimentos são importantes não apenas do ponto de vista pessoal, mas principalmente, por decorrer de um trabalho de equipe, que se sente ainda mais motivada a oferecer o melhor para a nossa clientela”, afirma a brasiliense, que, antes de se mudar para Portugal, viveu seis anos da Espanha, onde se tornou bartender. “Nossa trajetória tem sido muito positiva, um jardim florido, resultado de uma jornada de mais de 15 anos. E o mercado está respondendo bem ao nosso trabalho, com ótimo retorno por parte do público e dos nossos colegas”, acrescenta. Flavi já tinha ganhado o Lisbon Bar Show oito anos atrás. “Mas o deste ano tem um sabor especial”, diz.



Para a bartender, o fato de mulheres como ela estarem sendo reconhecidas em um mercado ainda muito masculino, dá uma dimensão muito maior aos prêmios. “Desde que decidi mergulhar nesta profissão, sempre tive a preocupação de abrir espaço para outras mulheres, e continuo empenhada com esse movimento. Não é fácil, mas estamos superando todas as dificuldades, com consistência”, ressalta. Ela, por sinal, foi uma das seis mulheres que atuam no ramo na Europa a fazer parte de um encontro realizado, em abril, na Albânia. “Discutimos o mercado e, claro, mostramos o nosso trabalho”, explica.



As conquistas só motivam a brasiliense, que se diz preparada para novos desafios. “O mercado sofre com falta de mão de obra e com questões econômicas. Portanto, temos de nos preparar para sempre entregar o melhor, e isso só se faz em equipe”, assinala a responsável pelos coquetéis do Rossio Gastrobar, que fica no topo do Altis Avenida Hotel. “Além disso, quero ser a representante do Brasil, levando os produtos brasileiros pela Europa”, destaca ela, que, nesta sexta-feira (24/05), embarca para Barcelona, onde participará de um evento que reunirá mulheres dos bares mais concorridos do planeta. O festival Mulheres na hospitalidade será realizado no icônico bar Paradiso, que foi eleito por anos o melhor do mundo.