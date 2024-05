Uma pessoa morre e dezenas ficam feridas em turbulência em voo

Uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas após o avião em que estavam, um Boeing 777 da Singapore Airlines, passar uma forte turbulência nesta terça-feira (21/5).

O comandante do avião declarou emergência, realizando um pouso não programado no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, onde os ocupantes receberam assistência médica. A causa da morte da vítima ainda não foi divulgada.

Em comunicado, nas redes sociais, a Singapore Airlines confirmou a existência de uma “vítima mortal a bordo do Boeing 777” e enviou as “mais profundas condolências à família”.

De acordo com a Singapore Airlines, a aeronave transportava 211 passageiros e 18 membros da tripulação no momento do incidente.

“O voo Singapore Airlines #SQ321, operando de Londres (Heathrow) a Singapura em 21 de maio de 2024 encontrou turbulência severa durante o percurso. A aeronave alternou para Bangkok e pousou às 15h45 no horário local”, disse em nota a companhia aérea.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



We can confirm that there are injuries and one fatality on…