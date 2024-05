Por que neta de Elvis Presley tenta barrar leilão da mansão Graceland na Justiça

A neta de Elvis Presley, a atriz Riley Keough, está tentando impedir a venda da mansão Graceland, casa na qual viveu o cantor em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos.

Keough herdou a mansão e grande parte da propriedade de Presley depois que sua mãe, Lisa Marie Presley, morreu no ano passado.

No entanto, Graceland está agora no centro de uma disputa com uma empresa que afirma que o complexo foi usado como garantia em um empréstimo de US$ 3,8 milhões (R$ 15 milhões) que foi contraído por Lisa Marie, mas nunca foi pago.

Keough alega que a papelada do empréstimo é fraudulenta e que a assinatura de sua mãe foi falsificada.

A atriz de 34 anos, mais conhecida por estrelar a série Daisy Jones & the Six, da Amazon, entrou com uma ação judicial para impedir a realização de um leilão planejado para a quinta-feira (23/5).

A Naussany Investments, empresa que afirma ter concedido o empréstimo, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

A Elvis Presley Enterprises, que gere Graceland e os ativos do Elvis Presley Trust, alega que o empréstimo nunca ocorreu e que Lisa Marie nunca assinou o documento.

Em um comunicado, o grupo disse que "essas reivindicações são fraudulentas. Não há venda de execução hipotecária. Simplificando, a ação foi movida para impedir a fraude".

A alegação de Keough diz que a proposta de venda seria "não judicial" e baseada em documentação que viola a lei do Tennessee.

Uma audiência está marcada para quarta-feira, de acordo com documentos judiciais.

Elvis comprou a mansão Graceland em 1957 e viveu na casa até morrer, duas décadas depois.

No início da década de 1980, o complexo de 56 mil metros quadrados foi aberto ao público como um parque temático de história da música. Hoje atrai cerca de 600 mil visitantes por ano, segundo a administração do local.