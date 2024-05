Por que premiê britânico decidiu convocar eleições gerais?

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou eleições gerais antecipadas nesta quarta-feira (22/5) para 4 de julho.

Sunak também dissolveu o Parlamento. Ele disse que na manhã desta quarta pediu ao rei Charles 3º que dissolvesse o Parlamento em 30 de maio, o que foi concedido. Isso significa que a eleição geral acontecerá nas semanas seguintes.

Anteriormente, havia a expectativa de que Sunak, escolhido como primeiro-ministro em outubro de 2022, permanecesse ao menos dois anos no cargo antes das novas eleições.

Uma das possibilidades era de que o pleito ocorresse por volta do fim deste ano ou em janeiro de 2025. No atual cenário, após sucessivas trocas, há a possibilidade de o Reino Unido ter o quarto primeiro-ministro em dois anos, se Sunak não for reeleito.

Um tempo maior para as novas eleições, avaliam especialistas, daria mais oportunidades para melhorias na economia do Reino Unido.

Em Londres, Sunak disse que está orgulhoso do que seu governo fez, lutando para honrar "cada voto" que recebeu.

O editor de política da BBC News, Chris Mason, aponta que havia uma pressão para que Sunak antecipasse as eleições.

Entre os responsáveis por essa cobrança por antecipação do pleito estariam membros do Partido Conservador, entre eles o vice-primeiro-ministro, Oliver Dowden.

Um dos principais motivos para essa decisão, segundo especialistas, foram os recentes dados positivos da economia.

Aliados de Sunak entenderam que existe a possibilidade de que a situação não melhore muito nos próximos meses, o que pode acarretar em uma iminente derrota conservadora entre os eleitores.

Em outras palavras, os aliados entenderam que Sunak precisava correr contra o tempo para não haver chance para os resultados piorarem.

No atual cenário, o índice de inflação desacelerou, o que é considerado um sucesso, e Sunak pode dizer que um de seus objetivos ao assumir o cargo foi cumprido, ou ao menos está no caminho certo.

"É claro que [os resultados econômicos] não se tratam apenas de ações do governo. Mas os governos ão responsabilizados quando a inflação está nas alturas, por isso é razoável esperar que tentem receber algum mérito quando esta cai — e tem acontecido", disse Mason.

A decisão de convocar as eleições para julho ocorre em um período em que o cenário não tem sido dos melhores para os conservadores.

Pesquisas de intenção de voto no Reino Unido apontam Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista e principal adversário dos conservadores, como o favorito para o pleito.

Durante o seu discurso nesta quarta, Sunak criticou Starmer e o classificou como alguém que não tem nenhum plano de governo.

"Não sei o que eles oferecem — e na verdade, acho que você [eleitor] também não sabe", afirmou.