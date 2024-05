Por que leilão da mansão de Elvis Presley foi barrado pela Justiça

A Justiça americana impediu um leilão da mansão Graceland, casa na qual o cantor Elvis Presley viveu em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos.

O imóvel está no centro de uma disputa entre a neta de Presley, a atriz Riley Keough, e uma empresa que afirma que o complexo foi usado como garantia em um empréstimo de US$ 3,8 milhões (R$ 15 milhões) que foi contraído por Lisa Marie Presley, mas nunca foi pago.

Keough herdou Graceland e grande parte dos bens de Presley depois que sua mãe, Lisa Marie, morreu no ano passado.

Keough alega que a papelada do empréstimo é fraudulenta e que a assinatura de sua mãe foi falsificada.

A atriz de 34 anos, mais conhecida por estrelar a série Daisy Jones & the Six, da Amazon, entrou com uma ação judicial para impedir a realização de um leilão que era planejado para a quinta-feira (23/5).

A Naussany Investments, empresa que afirma ter concedido o empréstimo, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

A Elvis Presley Enterprises, que gere Graceland e os ativos do Elvis Presley Trust, alega que o empréstimo nunca ocorreu e que Lisa Marie nunca assinou o documento.

Em um comunicado, o grupo disse que "essas reivindicações são fraudulentas. Não há venda de execução hipotecária. Simplificando, a ação foi movida para impedir a fraude".

A alegação de Keough diz que a proposta de venda seria "não judicial" e baseada em documentação que viola a lei do Tennessee.

Durante audiência nesta quarta-feira (22/5), o juiz do condado de Shelby, JoeDae Jenkins, emitiu uma liminar contra o leilão, confirmou uma porta-voz do tribunal à BBC News.

Em um comunicado, a Elvis Presley Enterprises disse à BBC: "Como o tribunal deixou claro, não havia validade nas reivindicações. Não haverá execução hipotecária."

"Graceland continuará operando como tem feito nos últimos 42 anos, garantindo que os fãs de Elvis de todo o mundo possam continuar a ter a melhor experiência da categoria ao visitar sua casa icônica."

Elvis comprou a mansão Graceland em 1957 e viveu na casa até morrer, duas décadas depois.

No início da década de 1980, o complexo de 56 mil metros quadrados foi aberto ao público como um parque temático de história da música. Hoje atrai cerca de 600 mil visitantes por ano, segundo a administração do local.