Corpo de brasileiro que era refém do Hamas é recuperado por Israel

O brasileiro-israelense Michel Nisenbaum, de 59 anos, foi encontrado morto pelas forças de defesa de Israel na noite desta quinta-feira (23/5), durante uma operação do exército israelense para recuperar reféns do Hamas. O corpo foi encontrado no norte do território de Gaza.

De acordo com o governo israelense, Michel foi assassinado em 7 de outubro, no dia do ataque do grupo terrorista em Israel, e teve o corpo sequestrado e guardado desde então. O Itamaraty ainda não comentou ou confirmou a informação do governo israelense.

Além de Michel, os corpos de Hanan Yablonka e Orion Hernandez também foram encontrados.

“Seus corpos foram resgatados durante a noite durante uma operação conjunta das FDI e da ISA em Jabaliya, e trazidos de volta para Israel. Continuaremos operando para trazer todos os nossos reféns de volta para casa. Que a memória deles seja uma bênção”, comunicou as forças de defesa de Israel na manhã desta sexta-feira (24/5).

Uma das filhas de Michel, Hen Maluf, comentou a notícia da morte do pai. “Quem diria que essa seria nossa história, que esse seria seu fim. Nosso Papi, o coração está partido”, escreveu em uma rede social.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.



Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.



We will continue… pic.twitter.com/3oFnZEgf8C — Israel Defense Forces (@IDF) May 24, 2024

Quem foi Michel Nisenbaum

De acordo com a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Michel estava indo buscar a neta, de quatro anos, quando foi surpreendido pelo ataque do Hamas, em 7 de outubro.

O homem nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, mas tinha dupla nacionalidade, era, também, cidadão israelense. Michel morava em Israel há mais de 40 anos. Quando desapareceu, morava na cidade de Sderot.

O homem é técnico em informática, mas havia começado a atuar como guia turístico. Segundo a Isto É, ele também era voluntário na Rescue Union, como condutor de ambulância. O brasileiro deixa duas filhas e cinco netos.

Saiba Mais Mundo A atividade antiga que ganha popularidade como 'remédio' para o estresse

A atividade antiga que ganha popularidade como 'remédio' para o estresse Mundo Presidente tcheco é hospitalizado após sofrer acidente de moto

Presidente tcheco é hospitalizado após sofrer acidente de moto Mundo Palestinos avaliam danos e choram os mortos em operação israelense na Cisjordânia

Palestinos avaliam danos e choram os mortos em operação israelense na Cisjordânia Mundo Controle de abrigos e desinteresse do PCC: quais são e como atuam as facções do RS?

Controle de abrigos e desinteresse do PCC: quais são e como atuam as facções do RS? Mundo Lesão na coluna e concussão: como estão passageiros feridos em voo com turbulência da Singapore Airlines

Lesão na coluna e concussão: como estão passageiros feridos em voo com turbulência da Singapore Airlines Mundo O mapa que mostra os países que reconhecem ou não o Estado palestino