O que se sabe sobre morte de refém brasileiro em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta sexta-feira (24/5) que recuperaram os corpos de mais três reféns em Gaza — entre eles, o do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos.

Eles estavam entre as 252 pessoas que foram capturadas quando homens armados do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1,2 mil pessoas.

Nisenbaum desapareceu quando ia buscar a neta de quatro anos que estava com o pai em uma base militar na fronteira de Gaza.

Além do corpo de Nisenbaum, foram recuperados os corpos de Hanan Yablonka, de 42 anos, e Orion Hernandez, de 32.

Os dois foram mortos após fugirem de um festival de música, que foi alvo de uma emboscada do Hamas. Mais de 360, principalmente jovens, foram mortos no ataque ao festival.

Orion Hernandez era namorado de Shani Louk, cujo corpo estava entre os três recuperados na semana passada pelas forças israelenses.

As IDF informaram que estes últimos três corpos foram recuperados na cidade de Jabalia, ao norte de Gaza, durante a noite, em uma operação conjunta com a agência de inteligência interna de Israel.

Cerca de 130 pessoas ainda estão sendo mantidas reféns em Gaza, segundo Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, postou no X (antigo Twitter):

"Temos o dever nacional e moral de fazer tudo o que pudermos para trazer de volta nossos reféns — os vivos e os mortos —, e é isso que estamos fazendo."

Israel lançou uma nova ofensiva em Jabalia há duas semanas, meses após ter se retirado, argumentando que as forças do Hamas haviam se reagrupado no local.

O ataque de 7 de outubro desencadeou uma campanha militar israelense em toda a Faixa de Gaza com o objetivo declarado de destruir o grupo palestino e libertar os reféns.

Pelo menos 35,8 mil palestinos foram mortos na guerra, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.