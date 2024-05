Avião perde potência, passa por cima de casas e faz pouso de emergência

O avião pousou em uma pista de taxi do aeroporto - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um piloto e um passageiro saíram ilesos de um avião que fez um pouso de emergência no subúrbio de Sydney, na Austrália, após voar perto de casas, neste domingo (26/5). O avião Cessna perdeu potência durante o voo, forçando o piloto a fazer uma chamada de socorro para relatar um problema no motor e voltar para o aeroporto, informou a Nine News, jornal local.

No vídeo, é possível ver o avião passando perto de árvores e prédios enquanto o piloto dirigia a aeronave atingida em direção ao Aeroporto de Bankstown.

O avião pousou em uma pista de táxi do aeroporto. As equipes de resgate correram para o local para ajudar os passageiros, mas piloto e copiloto saíram sem ferimentos.

O Australian Transport Safety Bureau disse que está reunindo mais informações sobre a aterrissagem antes de decidir se iniciará uma investigação.