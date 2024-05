Papa Francisco diz que já existe muita "viadagem" em seminários, afirma imprensa

Em reunião a portas fechadas com bispos italianos, o Papa Francisco afirmou que já existe muita "viadagem" nos seminários da igreja católica. A declaração, de acordo com a imprensa da Itália, ocorreu em 20 de maio. Na ocasião, o pontífice utilizou a palavra "frociaggine", termo pejorativo que pode ser traduzido como "bicha" ou "viadagem".

A conversa entre as autoridades religiosas discutia a admissão de pessoas abertamente homossexuais nos seminários. O boato sobre a fala de Francisco já estava circulando no país desde a última semana e revelado pelo portal Dagospia, mas ainda não tinha sido confirmado. De acordo com bispos ouvidos pelo jornal local Corriere Della Serra, a declaração foi recebida com "risadas de incredulidade.

Os bispos argumentaram ainda que a situação se tratou de uma "gafe". Segundo eles, o Papa não saberia que o termo era tão pejorativo pois o italiano não é sua língua materna.

De todo modo, a fala do Papa mostra ainda uma rejeição à aceitação de homossexuais que queiram ser sacerdotes. Em declaração, Francisco já havia afirmado que um homossexual poderia ser admitido caso mostrasse que fez uma "escolha séria" pela castidade.

Atualmente, a orientação do Vaticano, que vale desde 2005, é de não não fossem admitidos "aqueles que praticam a homossexualidade", pois estes teriam supostamente "tendências profundamente enraizadas ou apoiam a chamada cultura gay". Para ser admitido, portanto, a pessoa que deseja ser sacerdote deveria mostrar que "superou as tendências homossexuais" há pelo menos três anos. Em resumo, a igreja afirma aceitar gays ao passo em que ainda segue pela condenação da prática de relações homoafetivas.