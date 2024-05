China apresenta 'exército de cães robôs' equipados com arma; vídeo

O Exército da China apresentou, na segunda-feira (29/5), "cães" robóticos equipados com um rifle automático. O novo armamento foi apresentado durante um exercício militar com o Exército da Camboja. Os cães-robôs foram utilizados para investigar um campo de batalha simulado.

Em entrevista à rede estatal CCTV, soldados contaram que estão animados com o equipamento militar. "Ele pode servir como um novo membro em nossas operações de combate urbano, substituindo nossos membros (humanos) para realizar reconhecimento e identificar o inimigo e atingir o alvo", disse um soldado identificado como Chen Wei.



O novo armamento pode transmitir informações sobre obstáculos no local, como cercas de arame, pneus descartados e pontas de pneus.

China and Cambodia held the "Golden Dragon-2024" joint exercise on May 16, 2024 local time, during which China showed two robot dogs to Cambodia pic.twitter.com/Ds0Kx2gFCD