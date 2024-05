Pessoa morre ao ser sugada por turbina de avião em aeroporto

Uma pessoa morreu ao ser sugada pela turbina de um avião em funcionamento no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira (29/5). A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo a imprensa local, os passageiros e a tripulação já estavam a bordo da aeronave no momento da tragédia. A direção do aeroporto Schiphol afirmou que ainda não sabe os motivos que levaram a vítima a se aproximar e acabar dentro do motor em funcionamento. O avião iria de Amsterdã até a cidade de Billund, na Dinamarca.

"Hoje, houve um incidente terrível no qual uma pessoa terminou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os parentes e nos preocupamos com passageiros e colegas que testemunharam o caso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação", disse, em comunicado, a direção do aeroporto de Schiphol.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl — Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024