Morre atleta de hipismo que sofreu acidente durante competição

Campbell foi representante do Reino Unido em seis edições da Nations Cup - (crédito: Instagram/Reprodução (@mrsgeorgiecampbell))

A amazona britânica Georgie Campbell, de 37 anos, morreu após cair do cavalo enquanto disputava o torneio Bicton International Horse Trials, em Devon, na Inglaterra. O acidente ocorreu no domingo (26/5) e foi divulgado pela British Eventing, órgão que regula o hipismo no país.

Em comunicado, a entidade afirma que Georgie foi imediatamente socorrida depois da queda, porém não resistiu aos ferimentos. Mais detalhes não foram divulgados "para respeitar a privacidade da família neste momento extremamente difícil e triste", informa a nota.

O Global Quest, como se chama o cavalo da amazona, foi avaliado por veterinários e não se machucou no acidente.

A Bicton Arena, centro de equitação onde aconteceu o torneio, lamentou o acidente fatal. "Nossos pensamentos estão com familiares e amigos de Georgie neste momento devastador", publicou a arena nas redes sociais.

Com seis títulos, Georgie Campbell disputou mais de 200 torneios de hipismo dentro e fora da Inglaterra. Ela foi representante do Reino Unido em seis edições da Nations Cup e era casada com o cavaleiro neo-zelandês Jesse Campbell, que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.