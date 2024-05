Eu acho...

Javier Posada, coordenador do Seminário de Segurança Nacional da Universidade Nacional do México (Unam) - (crédito: Arquivo pessoal )

"A violência criminal, durante a campanha, esteve orientada aos municípios. Em termos estruturais, são eles a parte mais frágil do Estado mexicano, no sentido administrativo. O município está desfavorecido, ante a ausência de recursos para a segurança pública. As atividades criminais pressionam esse âmbito geográfico."

Javier Posada, coordenador do Seminário de Segurança Nacional da Universidade Nacional do México (Unam)