Donald Trump se defende após condenação: "Um juiz corrupto"

Após ter sido considerado culpado por 34 crimes pelo júri do Tribunal de Nova York nesta quinta-feira (30/5), Donald Trump fez um breve pronunciamento sobre a sentença. O ex-presidente adotou um tom mais agressivo, chamou o juiz do caso de "corrupto", declarou que a acusação é uma "desgraça" e prometeu: "Isso está longe do fim".

Trump era julgado criminalmente por falsificar documentos para tentar encobrir um escândalo sexual na reta final da campanha para a Casa Branca, em 2016, e que incluiria o pagamento de 130 mil dólares (cerca de R$ 674 mil) para a ex-atriz pornô Stormy Daniels, por meio do ex-advogado de Trump, Michael Cohen.

"Isso foi uma desgraça. Uma acusação falha, com um juiz corrupto. A condenação final será feita em 5 de novembro (data das eleições dos Estados Unidos) pelas pessoas e elas sabem o que aconteceu aqui. Nós não fizemos nada errado, eu sou inocente. Eu luto por uma Constituição, eu luto por um país. Todo o país está sendo arrasado agora. Isso (a condenação) foi feito pelo governo Biden, para ofender um oponente. Uma desgraça. Nós vamos lutar até o fim. Isso está longe do fim", disse Trump.

????????BREAKING: Donald Trump reacts to the Manhattan jury's guilty verdict:



"The real verdict will be November 5th by the people."



"The whole country is being rigged right now. This is being done by the Biden Administration in order to hurt or wound a political opponent."



"We'll… pic.twitter.com/fhsRrnd1zE — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 30, 2024

Detalhes da condenação

A sentença de Donald Trump será lida no dia 11 de julho. Ele pode pegar até 4 anos de prisão por cada um dos crimes pelos quais recebeu a condenação. Este é o primeiro dos quatro processos criminais que o ex-presidente enfrenta.

Donald Trump será o candidato do partido Republicano nas eleições presidenciais deste ano, marcadas para 5 de novembro — de acordo com as regras do país, mesmo preso, Trump pode concorrer e até assumir o cargo de presidente da nação mais poderosa do planeta.

No caso "Povo do Estado de Nova York contra Donald J. Trump", a Promotoria de Manhattan acusa o magnata de 77 anos de 34 acusações de fraude para encobrir o pagamento do montante para Daniels.

O julgamento foi complexo e contou com 12 membros do júri e seis suplentes, que eram cidadãos anônimos — por razões de segurança.