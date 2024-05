Como é ter 'pais tóxicos'?

"Meus pais me deixavam deprimida - eu costumava chorar quase todos os dias. Então decidi ignorá-los."

Não é muito comum ouvir isso de uma filha, especialmente logo depois que ela mesma se tornou mãe.

Mas Sarika, uma mulher malaia de 30 anos, diz que a relação com os pais chegou ao limite após anos convivendo com o "comportamento tóxico" deles - o que ela aponta ter afetado sua saúde mental.

"Isso me impactou muito, especialmente durante minha gravidez. Acredito que até meu bebê, na barriga, pode ter me ouvido chorar", disse ela.

Sarika limitou o contato com os pais, mas a decisão de se distanciar da mãe e do pai não foi fácil.

"A culpa está sempre presente", diz ela.

Sarika não está sozinha.

Ashley, do Quênia, disse à BBC: "Eu definitivamente descreveria meu pai como narcisista. Ele nunca apareceu para nada na escola, nem apareceu na minha formatura. Sempre tinha uma desculpa".

Segundo a jovem de 25 anos, apesar da ausência do pai, ele frequentemente reclamava de quase tudo sobre ela.

"O que realmente ajudou a me proteger de seu comportamento tóxico foi minha mãe. Ela fez tudo da melhor maneira possível", disse Ashley.

"O casamento deles acabou há muito tempo, mas minha mãe continuou ligada a ele. Porque, na maioria das culturas africanas, os divórcios são uma coisa totalmente diferente em comparação às culturas ocidentais", acrescentou. "Agora, ele liga principalmente para perguntar se eu consegui um emprego para que eu possa comprar algo para ele."

Ashley e Sarika vivem a milhares de quilômetros de distância, mas elas têm muito em comum.

As duas relatam que seus pais, geralmente ausentes quando eram necessários, ainda tentam controlá-las, interferindo em suas decisões sobre carreira, vida social, relacionamentos e casamento.

Também circulam vídeos no TikTok e em outras plataformas de mídia social nos quais outras pessoas relatam como cortaram o contato com seus pais. A atitude é justificada pelo que chamam de "comportamento tóxico" dos pais, que causa culpa e medo constantes desde a infância.

"O número de pessoas que procuram ajuda profissional para danos causados por pais tóxicos não é apenas comum, é desenfreado", diz Ayo Adesioye, psicoterapeuta registrada da Associação Britânica de Aconselhamento e Psicoterapia (BACP, na sigla em inglês).

Embora o termo "tóxico" seja usado mais do que nunca, o que isso significa?

O que é um 'pai tóxico'?

Segundo a agência da ONU para crianças, Unicef, "a paternidade positiva não se restringe a um método, um conjunto de regras ou um estilo; é uma crença, um modo de vida. As crianças devem ser tratadas com respeito, livres do medo da violência e da vergonha e guiadas com encorajamento amoroso".

Embora não haja uma definição oficial para um "pai tóxico", o termo é amplamente usado para descrever, de forma genérica, um conjunto de características negativas que são contrárias à "paternidade positiva".

"Geralmente rotulamos algo como tóxico quando é um padrão recorrente de comportamento em vez de um evento isolado."

Por exemplo, perguntar a seu filho se ele tem um parceiro não é, por si só, problemático, segundo a especialista. Mas se o questionamento faz parte de um padrão de comportamento controlador ou abusivo, a pergunta assume um significado maior para a criança.

"Às vezes, os pais fazem isso sem querer, sem saber o que estão fazendo, por causa de sua própria falta de autoconsciência, conhecimento e educação", explica Adesioye, que também é especialista em violência doméstica.

Um estudo da UCLA (Universidade da Califórnia, Los Angeles) de 2013 descobriu que pessoas com altos níveis de estresse infantil tinham uma chance maior de desenvolver certos riscos à saúde na idade adulta, como colesterol alto, pressão alta e diabetes.

Controlador, narcisista e outros tipos

Adesioye descreve os dois tipos mais comuns de paternidade tóxica que ela vê em seu consultório.

Primeiro, existem os pais controladores, que podem interferir na carreira acadêmica, na vida profissional ou nas escolhas de relacionamento de seus filhos ao estabelecer expectativas e padrões irreais.

Depois, há os pais narcisistas, cuja prioridade número um não são os filhos, mas eles mesmos.

Ela diz que as características desses dois tipos geralmente se sobrepõem.

No entanto, a lista de tipos de pais tóxicos continua, disse Alyson Corner, psicóloga clínica consultora com sede no Reino Unido.

Depois de se aposentar do serviço público de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês), ela lançou um site, myhorridparent.com, com dicas de sobrevivência para jovens afetados por pais tóxicos, com o objetivo de ajudá-los a seguir em frente com suas vidas.

Segundo ela, alguns dos outros tipos são:

Mães avassaladoras - que tomam decisões pelos filhos sem perguntar

Mães irritadas - que criticam quase tudo que as crianças fazem (e deixam seus filhos saberem disso)

Mães invejosas - que carecem de algo em suas vidas e querem viver através de seus filhos

Pais competitivos - que podem se tornar desagradáveis e criticar tudo se os filhos se saírem melhor do que eles

Pais irritados - que têm um temperamento impetuoso e agressivo e perdem o controle por coisas pequenas

Pais submissos - que deixam todas as decisões e responsabilidades para as mães

Alyson Corner diz que, ao ouvir "as histórias trágicas e comoventes" que recebe, às vezes ela chega a ter que ajudar as vítimas fornecendo linhas internacionais de ajuda ao suicídio, se necessário.

"Pode ser muito ruim", disse ela à BBC.

Tabu cultural

Sarika tentou conversar com uma terceira pessoa próxima à sua família - "alguém que não julga", diz ela - sobre o assunto, mas disse que, eventualmente, todos a culparam.

"Nossa cultura nos faz pensar que as crianças estão erradas e os pais estão sempre certos. As pessoas costumam dizer que não há fumaça sem fogo", acrescentou.

Segundo a professora Cheris Shun-ching Chan, especialista em Sociologia da Universidade de Hong Kong, vários fatores socioeconômicos também podem contribuir para o fenômeno.

Por exemplo, ela diz que a política do filho único na China, que limitava a maioria das famílias a ter um filho, pode pressionar as crianças porque seus pais não têm ninguém em quem confiar.

"E essa criança, na verdade, está sob pressão ainda maior para atender às expectativas de seus pais porque seus pais realmente se sacrificaram muito ou fizeram tudo por ela", disse ela à BBC.

Enquanto isso, muitos pais buscam a dependência emocional dos filhos, que se preocupam com eles o tempo todo, especialmente se os pais tiverem um casamento desfeito ou se o pai tiver um caso extraconjugal, explica o professor Chan.

"Acho que também é uma espécie de paternidade tóxica, e seria ainda mais difícil para as crianças serem abertas sobre isso", acrescenta."Nessas circunstâncias, algumas crianças se tornam conselheiras de suas mães."

De acordo com Ayo Adesioye, alguns dos efeitos de longo prazo que podem ser observados em seus pacientes adultos devido à paternidade tóxica são problemas de autoestima, vergonha crônica, autocrítica severa e falta de autocompaixão, necessidade de agradar constantemente, dificuldade em pedir ajuda e incapacidade de se sentir seguro nos relacionamentos.

Como lidar com pais tóxicos

Sarika diz que o relacionamento com seus pais se tornou extremamente tóxico após o casamento, que seus pais não aprovaram.

"Aparentemente, meus pais fizeram tudo por mim. Eu não fiz nada por eles. 'Você é uma desgraça para minha família', era o que meu pai costumava dizer. Em algum momento, pensei que provavelmente estava errada", acrescenta.

De acordo com Asha Patel, psicóloga clínica e fundadora da Innovating Minds, uma empresa social que fornece apoio psicológico a crianças e jovens no Reino Unido, é normal se sentir culpado por reconhecer que você tem pais tóxicos, mas priorizar seu próprio bem-estar é crucial.

"Ninguém mais está cuidando da sua saúde mental", acrescenta. "Então, a única pessoa que pode fazer isso é você."

Ayo Adesioye diz que, sem se envolver em discussões desnecessárias com os pais, os filhos adultos devem estabelecer limites firmes, reconhecendo para si mesmos que não são mais crianças.

"Acho que é isso que se perde. Eu vejo muito isso na minha prática. Você volta a ser criança e esquece que é adulto."

Ashley seguiu esse conselho e optou por estabelecer limites claros com seu pai, priorizando seu bem-estar mental, enquanto Sarika agora está determinada a ser uma boa mãe para sua filha recém-nascida.

"Eu simplesmente não quero ser como meus pais. Quero apoiá-la muito, dar o melhor de mim e deixá-la decidir sua própria vida", disse ela.

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.