Voo de astronautas da Boeing é cancelado minutos antes de lançamento

Tentativa de lançamento de astronautas da Starliner (da Boeing) ao espaço - (crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Boeing enfrentou mais um revés no desafio de tentar enviar astronautas ao espaço. A empresa luta para ser uma alternativa à SpaceX na tentativa de explorar espaços fora da Terra. O 1º voo com astronautas da Boeing foi abruptamente cancelado neste sábado (1°/6).

A razão teria sido um problema técnico com o sistema de computador responsável pelos procedimentos finais antes do lançamento. A contagem regressiva foi interrompida com apenas três minutos e 50 segundos restantes, deixando os astronautas da Nasa (Agência Aeroespacial dos Estados Unidos), Butch Wilmore e Suni Williams, presos dentro da cápsula Starliner na plataforma de lançamento.

A empresa já investiga o erro e uma nova tentativa de lançamento está sendo considerada para este domingo (2/6).













Mike Fincke, astronauta da Nasa e piloto reserva para a missão, expressou a decepção com o adiamento, mas enfatizou que atrasos são parte integrante das missões espaciais.

O Correio entrou em contato com o braço que atua no Brasil da Boeing na noite deste sábado para abrir espaço a uma possível manifestação sobre o cancelamento do voo. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais Mundo Eleições são suspensas em dois municípios do México devido à violência

Eleições são suspensas em dois municípios do México devido à violência Mundo Ferreiros reconstroem navio viking para decifrar mistérios do povo nórdico

Ferreiros reconstroem navio viking para decifrar mistérios do povo nórdico Mundo Ticketmaster: o que se sabe sobre ataque hacker que pode ter exposto dados de 560 milhões de pessoas