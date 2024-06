Após tentar banir TikTok nos EUA, Trump cria perfil na plataforma

O ex-presidente dos Estados Unidos — e novamente candidato ao cargo neste ano —, Donald Trump criou um perfil na plataforma TikTok. O primeiro vídeo foi publicado na noite deste sábado (1//6). Em menos de 12 horas, a conta já acumula mais de 2 milhões de seguidores.



No primeiro post, Trump é apresentado pelo executivo-chefe do UFC, Dana White, ao público de uma luta.

Tentativa de banimento

Durante seu mandato (2017-2021), Trump tentou banir o TikTok por motivos de segurança nacional por meio de uma ordem executiva, mas a iniciativa foi paralisada no tribunal quando um juiz federal questionou como a medida afetaria a liberdade de expressão da plataforma e bloqueou a decisão.

Em abril, o presidente Joe Biden sancionou um projeto de lei que aprovava a proibição do TikTok nos Estados Unidos se seu proprietário chinês, Bytedance, não conseguir encontrar um comprador local para o aplicativo no prazo de um ano. O governo e os legisladores americanos expressaram preocupação com a possibilidade de o governo chinês usar o TikTok para coletar dados pessoais de usuários locais para outros fins prejudiciais aos Estados Unidos.

A campanha de Biden este ano também aderiu ao TikTok, que tem mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos.

*Com informações da Agência France-Press