Forte tremor sacode centro do Japão, segundo agência meteorológica

Um forte terremoto de magnitude 5,9 atingiu o Japão na noite deste domingo (2/6) — horário de Brasília — manhã de segunda (no horário local). O tremor foi registrado no Centro-Norte do Japão, mas não foi emitido nenhum alerta de tsunami. As informações são da agência meteorológica do país asiático.

O epicentro foi na península de Noto, onde outro sismo devastador causou mais de 230 mortes em 1º de janeiro deste ano.

Ainda não foram registradas mortes.

*Com informações da Agência France-Press