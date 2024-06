Biden deve anunciar fechamento temporário da fronteira com o México

US President Joe Biden speaks at Abbotts Creek Community Center during an event to promote his economic agenda in Raleigh, North Carolina, on January 18, 2024. (Photo by SAUL LOEB / AFP) - (crédito: Saul Loeb/AFP)

Biden deve anunciar medida que permite fechamento temporário da fronteira com México

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve assinar uma ordem executiva na terça-feira, 4, que lhe permitiria fechar temporariamente a fronteira com o México para migrantes quando houver aumento no número de travessias, de acordo com fontes do governo. A medida, que suspenderia proteções de longa data para soliciantes de asilo nos EUA, representaria a política de migração mais restritiva de Biden até agora.

De acordo com o The New York Times, os principais assessores de Biden informaram os membros do Congresso nos últimos dias sobre a ação e lhes disseram que esperassem que o presidente assinasse a ordem junto com os prefeitos do sul do Texas.

A ordem permitiria aos funcionários impedir que os migrantes pedissem asilo e rejeitá-los rapidamente quando a passagem da fronteira ultrapassasse um determinado limite.

Três fontes do governo, sob condição de anonimato, disseram à agência Associated Press que esse limite de pessoas realizando a travessia seria de 2,5 mil pessoas por dia, com a rebertura da fronteira quando o número caísse para 1,5 mil. O impacto do número de 2,5 mil significa que a fronteira poderia ser fechada imediatamente aos migrantes que procuram asilo, uma vez os números diários atuais são maiores do que isso.

Somente no último domingo, 2, agentes de fronteira realiaram mais de 3,5 mil detenções de migrantes que atravessavam a fronteira ilegalmente, informou uma pessoa com conhecimento dos dados, sob anonimato, para o Times. O número reflete as tendências recentes de travessias na fronteira sul.

Embora a ação executiva deva enfrentar desafios legais, Biden está sob intensa pressão política para abordar a migração ilegal, uma das principais preocupações dos americanos nas eleições deste ano.

A ação executiva provavelmente deverá refletir uma medida de um projeto de lei bipartidário que fracassou este ano, o qual tinha algumas das restrições de segurança de fronteiras mais significativas que o Congresso havia contemplado em anos. O projeto de lei teria fornecido bilhões de dólares em financiamento para a fronteira, incluindo a contratação de milhares de agentes de asilo para processar pedidos.

Mas os republicanos frustraram o projeto de lei em fevereiro, dizendo que não era suficientemente forte. Muitos deles, incentivados por Trump, relutaram em dar a Biden uma vitória legislativa em ano eleitoral. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)