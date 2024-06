Sonda chinesa pousa do lado oculto da Lua e regressa com amostras de solo

Em 1973 a banda Pink Floyd lançava o álbum The Dark Side Of The Moon, mas apenas 51 anos depois as amostras de solo do lado escuro da Lua poderão ser conhecidos, após a sonda da Administração Espacial Nacional da China (CNSA) voltar à Terra.

A missão já fez história ao aterrissar com sucesso no lado oposto da Lua, onde foi possível visualizar as primeiras imagens do pouso. Conforme noticiário chinês, o módulo ascendente da sonda Chang'e-6 "decolou da superfície lunar", e entrou com sucesso em uma órbita predefinida ao redor da Lua. Essa foi a primeira nave que conseguiu decolar com sucesso do lado "escuro" da Lua.

A missão do Chang'e-6 começou em 3 de maio deste ano. A sonda é equipada com dois possíveis métodos de coleta de amostras, sendo uma broca para materiais abaixo da superfície, e um braço robótico para os que estiverem acima.

Conforme Ge Ping, porta-voz da missão Chang'e-6, ao jornal Xinhua, a análise das amostras pode permitir "aprofundar a pesquisa sobre a formação e a história evolutiva da Lua", e oferecer informações até mesmo sobre "a origem do sistema solar, estabelecendo uma base melhorada para missões de exploração posteriores".

A China é o único país a conseguir um pouso suave no lado mais distante da Lua. A Ranger 4 da NASA foi a primeira espaçonave a pousar no lado oposto da Lua em 1962, mas foi um pouso forçado e não conseguiu enviar nenhum dado para a Terra.