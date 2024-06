Índia: o que pode estar por trás do desempenho 'frustrante' de Narendra Modi em eleição

Apoiadores do Partido Bharatiya Janata (BJP) comemoram do lado de fora da sede do BJP, no dia dos resultados das eleições gerais, em Nova Delhi - (crédito: Reuters)

Quando Narendra Modi definiu para si mesmo como meta uma vitória "esmagadora" — 400 dos 543 assentos no Parlamento para a sua aliança — poucos desconfiaram de tamanha ambição.

Afinal de contas, o primeiro-ministro indiano e o BJP (Partido do Povo Indiano) têm sido uma força imparável desde que chegaram ao poder, há uma década.

Caso a pretensão do premiê se concretizasse, sua coalizão obteria assentos suficientes para compor uma maioria de dois terços do Parlamento — e, com isso, o poder de aprovar alterações na Constituição.

Mas embora Modi e a sua aliança estejam a caminho de obter a maioria, não é exatamente a vitória arrasadora que ele e os seus aliados imaginaram quando a contagem começou na manhã desta terça-feira (4/6).

Segundo projeções sobre os resultados preliminares até o momento, o partido de Modi e seus aliados devem conquistar cerca de 290 das cadeiras no Legislativo, com a oposição tendo crescido e chegando a cerca de 230.

A relativa frustração para Modi se completa com a projeção de que seu próprio partido, o BJP, não deve alcançar os 272 assentos necessários para uma maioria. Pela primeira vez desde que chegou ao poder, o premiê dependerá de alianças para conseguir fazer avançar sua agenda no Legislativo.

Pelo X (antigo Twitter), Modi reivindicou sua vitória. "Eu me curvo ao povo por essa demonstração de apreço e prometo que continuarei com o bom trabalho feito na última década para cumprir as vontades do povo", afirmou.

A Índia é o país mais populoso do mundo, com 1,4 mil milhões de habitantes, e 969 milhões deles estavam aptos a votar nas eleições deste ano – aproximadamente uma pessoa em cada oito da população mundial.

Os eleitores devem ser cidadãos indianos, ter 18 anos ou mais e estar inscritos no registro eleitoral. Eles também precisam de títulos de eleitor válidos.

Abaixo, os correspondentes da BBC na Índia expõem a sua opinião sobre a razão pela qual os resultados não parecem ser exatamente os que Modi esperava — e o que isso poderá significar para o futuro da maior democracia do mundo.

Perguntas sobre o uso do 'carta Hindu' como ferramenta de campanha

A religião é um fator em todas as eleições indianas e nesta não foi diferente.

Modi inaugurou em janeiro um templo hindu num local controverso que tinha sido disputado entre hindus e muçulmanos e esperava-se que isso desse um grande impulso ao partido durante as eleições.

Mas ninguém esperava que a campanha do BJP fosse tão polarizadora como foi — ou que alguns dos comentários mais agressivos viessem do topo.

Num comício de campanha em abril, Modi disse: “Quando eles (a oposição no Congresso) estavam no poder, eles disseram que os muçulmanos tinham o primeiro direito sobre a riqueza da nação. Isso significa que eles vão coletar a riqueza e entregá-la a quem? Para quem tem muitos filhos. Para infiltrados.”

Alguns analistas interpretaram a observação como uma tentativa de Modi de galvanizar a sua base conservadora de apoio hindu.

Mas olhando para os resultados de alguns círculos eleitorais-chave — o candidato do BJP perdeu na cidade-templo de Ayodhya — isso não parece ter surtido o efeito desejado.

Estão agora sendo levantadas questões sobre a utilização dessa “carta hindu” como instrumento de campanha, especialmente porque o que ele parece ter conseguido é o oposto — unir as minorias muçulmanas contra o BJP.

Yogita Limaye, da BBC News em Deli

'A marca Modi está começando a se desgastar'

Os consultores de marketing atribuíram a popularidade duradoura de Narendra Modi ao seu domínio da marca, transformando eventos rotineiros em espetáculos e mensagens espertas.

“Ele atinge profundamente sua aura de clareza e força, fala simultaneamente com ansiedades e aspirações, se comunica usando metáforas emocionalmente ressonantes, entende o poder de marcar iniciativas-chave para gerar um senso de atividade e propósito e conhece o poder do silêncio enigmático”, escreveu em 2017 Santosh Desai, um conhecido consultor de marca.

Ao longo dos anos, Modi também se vendeu como um ícone cultural, envolvendo pessoas diversas, tanto no país como no exterior, consolidando o seu status como um líder influente na política indiana. Uma oposição fraca e uma imprensa amplamente amigável ajudaram-no a construir sua marca. “Ele é a cultura pop em 70% deste país”, disse um consultor de marca em 2023.

Não mais. Como mostram os resultados das eleições gerais, a Marca Modi está a começar a desgastar-se. Modi nunca teve um desempenho inferior e obteve menos do que a maioria em todas as eleições que disputou até agora.

Foi diferente desta vez. Os resultados de terça-feira mostram que parte do brilho pode estar desaparecendo e até mesmo Modi não está imune aos caprichos da anti-incumbência.

Soutik Biswas, da BBC News em Deli

Marcha de 4.200 milhas da oposição 'galvanizou quadros do partido'

Desde a formação, em julho de 2023, da aliança de oposição ÍNDIA, um agrupamento de mais de duas dezenas de partidos, o governo liderado por Modi tem sido retratado como um bando de líderes desorganizados e egoístas que pretendem atingir pessoalmente seus opositores e destruir o país.

Enquanto os líderes do BJP, no poder, juntamente com a maioria dos analistas e pesquisadores, previram há meses uma vitória fácil para Modi, o bloco da oposição liderado pelo Congresso continuou enfatizando a angústia rural, a inflação e o desemprego galopante nas suas mensagens e reuniões públicas.

“A Constituição está em perigo” e as “instituições democráticas do país estão sob ataque” com um Modi “divisivo” foi o seu grito de guerra.

Uma longa marcha de 4.200 milhas (6.700 km) promovida por Rahul Gandhi, um importante líder do partido do Congresso, que começou meses antes das eleições, foi fortemente criticada pelo seu timing, mas analistas acreditam que entusiasmou os apoiadores e galvanizou os quadros do partido.

A oposição também aumentou o seu alcance nas redes sociais e enfrentou agressivamente o BJP, que durante muito tempo dominou o panorama digital na Índia.

Vineet Khare, Serviço Mundial da BBC em Deli

Políticas de bem-estar dos rivais de Modi ‘conectam-se melhor’ com os eleitores no sul da Índia

O BJP de Modi ainda luta para causar um grande impacto no sul da Índia, embora a sua percentagem de votos deva aumentar.

Ele ganhou 25 cadeiras só em Karnataka, em 2019. Mas desta vez está perdendo pelo menos 10 cadeiras no mesmo Estado para o Partido do Congresso.

Está prestes a duplicar os quatro assentos que conquistou em Telangana e alguns em Andhra Pradesh devido à sua aliança com o regional Telugu Desam, liderado por Chandrababu Naidu, que é bem visto pela indústria de TI.

Em Tamil Nadu, a aliança regional liderada pelo DMK está prestes a repetir o desempenho de 2019 de conquista total.

E em Kerala, o governo comunista e a frente liderada pelo Congresso parecem ter mantido o BJP afastado do Lok Sabha.

Em suma, o desenvolvimento focou seus esquemas de assistência social para mostrar que os partidos não-BJP parecem estabelecer uma ligação melhor com as aspirações dos eleitores no Sul.

Imran Qureshi, BBC Hindi em Bangalore

Então, o que vem a seguir? O resultado pode forçar Modi a ‘desacelerar’

Modi projetou-se como a voz do Sul Global — um líder que atuou como ponte entre o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido.

O peso global do primeiro-ministro indiano baseou-se no apoio massivo que ele tinha dentro do país. Ele proporcionou uma sensação de continuidade aos líderes e alianças globais.

Modi chefiará agora um governo de coalizão. É provável que tenha apoio bipartidário na política externa, mas terá de confiar nos aliados antes de tomar decisões cruciais que afetam a política global.

Isso poderá forçá-lo a abrandar e a adotar uma política de tomada de decisões mais consultiva.

Até agora, a Índia tem praticado de maneira desafiadora a sua política de autonomia estratégica nos assuntos externos, e isso pode não mudar.

Mas o que irá mudar é a capacidade de Modi tomar decisões rápidas sobre assuntos globais — algo que ele fez muitas vezes sem consultar os seus próprios aliados ou a oposição.

Vikas Pandey, BBC News em Deli

Governo de coalizão seria 'teste decisivo' para Modi

Seja como ministro-chefe do Estado de Gujarat ou como primeiro-ministro nos seus dois últimos mandatos, Narendra Modi dirigiu um governo de maioria absoluta do BJP. Os parceiros da coligação apareceram para ajudar, mas o futuro do governo nunca esteve nas mãos dele.

Os números atuais indicam claramente que o BJP está longe de obter maioria, o que significa que Modi procurará apoio de aliados. Ele se acostumou a dirigir um governo centralizado e um partido sob seu comando, que terá que mudar, tendo em mente a nova realidade.

Ele precisará estar muito mais atento às preocupações e sensibilidades dos parceiros da coalizão e isso não é fácil para ele, avaliou um analista.

A Índia não é novata na política de coalizão, mas esse tipo de governo é frequentemente propenso à instabilidade. Portanto, seria um teste decisivo tanto para Modi como para o BJP relativamente à sua adaptabilidade a um cenário diferente.

Nitin Srivastava, Serviço Mundial da BBC em Deli