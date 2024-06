A farsa da 'cachoeira mais alta da China'

No vídeo que viralizou, a água pode ser vista saindo de um cano no topo da montanha - (crédito: Douyin)

A controvérsia sobre uma cachoeira causou grande repercussão nas redes sociais na China, levando até mesmo a uma explicação de representantes da queda-d'água.

Um turista postou um vídeo que mostrava o fluxo de água da Cachoeira da Montanha Yuntai – considerada a cachoeira ininterrupta mais alta da China – vindo de um cano construído no alto da rocha.

O vídeo recebeu mais de 70 mil curtidas desde que foi postado pela primeira vez na segunda-feira (3/6).

Os operadores do parque turístico de Yuntai disseram que fizeram a “pequena melhoria” durante a estação seca para que os visitantes sentissem que a viagem valeu a pena.

“O dia em que passei por todas as dificuldades até a nascente da Cachoeira Yuntai apenas para ver um cano”, diz a legenda do vídeo postado pelo usuário identificado como “Farisvov”.

O tópico “a origem da Cachoeira Yuntai são apenas alguns canos” começou a virarlizar em todas as redes sociais do país.

Já foram mais de 14 milhões de visualizações no Weibo, uma das redes sociais mais populares no país, e quase 10 milhões de visualizações no Douyin, da mesma empresa do TikTok e disponível apenas na China.

Isso causou tanto alvoroço que funcionários do governo local foram enviados ao parque para investigar o relato.

Eles pediram aos operadores que tirassem uma lição do incidente e explicassem as melhorias aos turistas com antecedência, segundo a emissora estatal CCTV.

'Uma ajudinha para meus amigos'

Posteriormente, o parque postou em nome da cachoeira dizendo: “Não esperava encontrar todo mundo assim”.

“Como cenário sazonal, não posso garantir que estarei na minha melhor forma sempre que você vier me ver”, acrescenta.

"Fiz uma pequena melhoria apenas durante a estação seca para estar no meu melhor para encontrar meus amigos."

Localizadas na província central de Henan, as cataratas de Yuntai, com 312 metros de altura, estão localizadas dentro do Geoparque da Montanha Yuntai, um Geoparque Global da Unesco.

Milhões de visitantes viajam para lá todos os anos, atraídos por formações geológicas que datam de mais de um bilhão de anos.

Funcionários do parque disseram à CCTV que a água que usaram para bombear para as cataratas vem de uma nascente, acrescentando que não danificaria a paisagem natural.

Muitos usuários das redes sociais pareceram compreender a situação.

“Parque Yuntai: essa pessoa não tem coisas melhores para fazer?”, disse um usuário da plataforma Douyin, um comentário curtido quase 40 mil vezes.

"Acho que é uma boa coisa a fazer. Caso contrário, as pessoas ficariam desapontadas se não vissem nada lá", disse um usuário do Weibo.

Mas também há críticas.

“É não respeitar a ordem natural e não respeitar os turistas”, escreveu um usuário do Weibo.

“Como poderia ainda ser chamada de cachoeira número 1?”, comentou outro usuário em Douyin.

Esta não é a primeira vez que medidas artificiais são usadas para “ajudar” cachoeiras famosas na China.

A Cachoeira Huangguoshu, um famoso destino turístico na província de Guizhou, no sudoeste, tem sido ajudada por um projeto de desvio de água de uma barragem próxima desde 2006 para manter seu fluxo durante a estação seca.