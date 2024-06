Israel resgata 4 reféns com vida do poder do Hamas; veja vídeos

Os quatro reféns tinham sido capturados pelo Hamas durante o massacre de 7 de outubro passado, em meio à festa rave Supernova, no sul de Israel, a poucos metros da fronteira com a Faixa de Gaza - (crédito: Embaixada de Israel/Divulgação)

Depois de 245 dias de pesadelo no cativeiro, Noa Argamani — a refém de 26 anos que aparece em um vídeo gritando por ajuda, ao ser levada por extremistas do Hamas para a Faixa de Gaza, na garupa de uma motocicleta — e outros três sequestrados foram resgatados em uma operação das Forças de Defesa de Israel (IDF) que contou com centenas de soldados.

Durante a ação militar, no coração do campo de refugiados de Nuseirat (centro da Faixa de Gaza), um soldado ficou gravemente ferido. Além de Noa, foram libertados Almog Meir Jan, 21; Andrey Kozlov, 27; e Shlomi Ziv, 40.

Os quatro tinham sido capturados pelo Hamas durante o massacre de 7 de outubro passado, em meio à festa rave Supernova, no sul de Israel, a poucos metros da fronteira com a Faixa de Gaza.



O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, alega que 50 palestinos morreram durante a operação israelense.

Nos últimos oito meses, a mãe de Noa pedia insistentemente que o Hamas libertasse a filha para que ela pudesse vê-la, antes de morrer. Liora Argamani tem câncer no cérebro e se encontra em estado terminal.

O resgate de Noa ocorreu no dia do aniversário do pai, Yaakov. De acordo com as autoridades israelenses, o estado de saúde dos quatro reféns é considerado bom. Eles foram levados para um hospital de Tel Aviv para mais exames médicos.

Veja o reencontro de Noa com o pai:

Um vídeo divulgado pelas IDF mostra o reencontro entre Noa e o pai. Outros vídeos nas redes sociais flagram a comemoração nas ruas de cidades de Israel e em uma praia de Tel Aviv, assim que o resgate foi anunciado.

Veja a chegada de Andrey Kozlov: