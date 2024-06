Quem são os reféns resgatados em operação que matou dezenas de palestinos em Gaza

Noa Argamani - (crédito: Reuters/Bring Them Home Now)

Quatro reféns sequestrados pelo Hamas durante o festival de música eletrônica ‘Universo Paralelo’, em Israel, no dia 7 de outubro, foram resgatados durante uma operação no centro de Gaza.

Noa Argamani, 26 anos, Almog Meir Jan, 22 anos, Andrei Kozlov, 27 anos, e Shlomi Ziv, 41 anos, foram soltos durante uma “missão complexa e de alto risco” em dois edifícios separados na área de Nuseirat, disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF).

Ao mesmo tempo, dezenas de palestinos, incluindo crianças, foram mortos e feridos na área onde ocorreu a operação. Imagens e vídeos parecem mostrar um número significativo de vítimas.

O gabinete de comunicação social controlado pelo Hamas afirma que pelo menos 210 pessoas foram mortas e pelo menos 400 ficaram feridas em ataques israelenses no campo de refugiados de Al-Nuseirat e arredores.

Até agora, o Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas, cujos números são geralmente considerados mais confiáveis ??do que os do gabinete de comunicação social, não confirmou o número de vítimas.

Anteriormente, o porta-voz das IDF, Daniel Hagari, disse que o Cogat, órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável pela política civil na Cisjordânia ocupada e em Gaza, estimou que a operação deixou menos de 100 vítimas.

A equipe do hospital de Al-Aqsa, em Gaza, estaria lutando para tratar as vítimas.

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, convocou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o que chamou de "o massacre sangrento perpetrado pelas forças israelenses" dentro e ao redor do campo de refugiados de Al-Nuseirat, segundo a agência de notícias Wafa.

Benjamin Netanyahu disse que as forças israelenses agiram “de forma criativa e corajosa” para trazer para casa os reféns mantidos pelo Hamas em Gaza.

“Não desistiremos até completarmos a missão e devolvermos para casa todos os reféns – tanto os vivos como os mortos”, disse o primeiro-ministro israelense.

Segundo relatos, os quatro reféns resgatados estão em boas condições de saúde e foram fotografados abraçando familiares no Centro Médico 'Sheba' Tel-HaShomer, onde foram examinados.

O porta-voz das IDF, Daniel Hagari, disse que a missão de “alto risco e complexa” – conduzida em conjunto com a Agência de Segurança de Israel e a Polícia de Israel – foi baseada em inteligência “precisa”.

Um soldado da força especial israelense que ficou gravemente ferido durante a operação morreu após ser levado ao hospital.

Quem são os resgatados?

Uma das resgatadas, segundo o porta-voz das Forças Armadas israelenses, é a israelense Noa Argamani.

Ela foi sequestrada junto com o namorado, Avinatan Or. Harrowing, durante o festival.

Um vídeo que mostrava a jovem sendo levada na garupa de uma moto e gritando 'Não me mate!' viralizou nos dias após o ataque do Hamas de 7 de outubro.

Almog Meir Jan foi sequestrado no festival um dia antes de começar um novo emprego em uma empresa de tecnologia.

Já Andrei Kozlov estava trabalhando como segurança no evento de música. Ele é russo e se mudou para Israel em 2022.

Shlomi Ziv também trabalhava como segurança no festival. Ele é natural de Elkosh, um moshav (um tipo de comunidade rural cooperativa) no norte de Israel.

O Fórum de Famílias dos Reféns, um grupo que representa as famílias dos reféns, descreveu o resgate como “um triunfo milagroso” e agradeceu às IDF pela “operação heroica”.

O grupo acrescentou: “O governo israelense deve se lembrar do seu compromisso de trazer de volta todos os 120 reféns ainda detidos pelo Hamas – os vivos para reabilitação, os assassinados para enterro”.

Durante os ataques de 7 de outubro no sul de Israel, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e fez cerca de 251 reféns. Cerca de 116 permanecem no território palestino, incluindo 41 que o Exército afirma estarem mortos.

A resposta israelense aos ataques já deixou mais de 36 mil pessoas mortas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde palestino controlado pelo Hamas.

Mortes em Gaza

Ao menos 55 palestinos teriam sido mortos em ataques no campo de Al-Nuseirat e em outras áreas no centro de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local, administrado pelo Hamas.

O porta-voz da pasta afirmou também que o hospital, um dos únicos ainda em funcionamento em Gaza, atua atualmente com um gerador de energia e corre o risco de ter que parar suas operações.

Vídeos capturados no centro de Gaza mostram palestinos feridos caídos nas ruas ou no hospital.

Um desses clipes, que foi localizado geograficamente pela BBC Verify em uma área ao sul do campo de Nuseirat, mostra cenas de caos total enquanto a câmera rastreia várias pessoas com ferimentos graves, algumas das quais estão deitadas imóveis no chão.

Outros vídeos mostram o que parecem ser ataques aéreos ocorrendo na mesma área.

A BBC Verify ainda está analisando todos os vídeos que têm circulado para entender melhor o que aconteceu.