Notícias

Método 30-30-30: como a tendência fitness do TikTok pode ajudar a ter rotina mais saudável Uma das últimas tendências de saúde do TikTok é o método “30-30-30”: comer 30g de proteína 30 minutos depois de acordar e logo em seguida fazer 30 minutos de atividade física aeróbica de intensidade baixa a moderada. Os defensores do método 30-30-30 afirmam que ele ajuda a perder peso de forma constante e sustentável, preservando os músculos. Mas será mesmo? A professora Sinead Roberts avaliou a tendência do ponto de vista científico.