Vídeo: Queda de estrutura de boate deixa dois mortos e dez feridos

Duas pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas com a queda de uma estrutura de vidro em uma boate, em San Luis Potosí, no México, na noite de sexta-feira (7/6). Vídeos do circuito interno do prédio onde funciona a boate mostram um grupo de pelo menos dez jovens caindo de aproxidamente 12 metros de altura. Algumas das vítimas morreram na hora. (Veja o vídeo no final da matéria)

Em outros vídeos que circulam nas redes sociais é possível observar que a boate estava lotada e houve muito empurra empurra.

O governador de San Luís Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, determinou que as autoridades fiscalizatórias revejam as licenças da boate e realizem uma rigorosa investigação para apontar os responsáveis pela morte dos dois jovens.

Os jovens esperavam o show do cantor Kevin Moreno. Pelas redes sociais, o artista emitiu nota de pesar pela morte dos fãs. "Dói-nos profundamente saber que alguns dos nossos queridos seguidores, que são uma parte essencial da nossa comunidade, foram afetados por este infeliz e delicado acontecimento. Não há palavras que possam consolar o vazio deixado pela sua ausência, mas queremos que saiba que partilhamos a sua dor e estamos aqui para apoiá-los. Lembraremos daqueles que perdemos com amor e gratidão pelo tempo que passamos juntos", afirma a nota.

Também pelas redes sociais o governador de San Luís Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, lamentou a morte das vítimas e determinou ações energéticas.

Veja o vídeo do momento da queda das vítimas.

As imagens são fortes e, por isso, o Correio resolveu borrar as partes mais críticas.