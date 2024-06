Morre o apresentador Michael Mosley, corpo foi encontrado em ilha grega

O apresentador britânico da BBC Michael Mosley, 67 anos, foi encontrado morto neste domingo (9/6) em uma ilha da Grécia. O britânico estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (5) na pequena ilha de Simi, no leste do Mar Egeu, após sair para uma caminhada.

O corpo foi avistado por um barco de equipes de resgate em uma costa rochosa da ilha, segundo a polícia local. Após ser analisado por um legista, o corpo foi retirado do local em um barco da marinha grega.

Clare Bailey Mosley, esposa do apresentador, confirmou a morte em comunicado divulgado pelo jornal britânico BBC. “É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, bondoso e brilhante marido”. Além da esposa, ele deixa também quatro filhos.

Um policial contou à emissora que o corpo achado era de alguém que já estava morto há alguns dias. A perícia vai determinar exatamente quando e como ele morreu. O local onde ele foi achado fica a 30 minutos de caminhada de onde Mosley foi visto pela última vez.

Michael era conhecido no Reino Unido, principalmente por conta de suas aparições regulares na televisão e no rádio, além de sua coluna no veículo britânico Daily Mirror. O apresentador também ganhou notoriedade quando lançou o livro The Fast Diet, quando ficou conhecido como "guru do jejum intermitente".

O programa Fantástico, da TV Globo, começaria a exibir neste domingo (9) a série Noite Sem Fim, sobre problemas ligados ao sono, apresentada por Michael Mosley, mas cancelou a estreia.



Confira o comunicado na íntegra:

“Não sei bem por onde começar com isso. É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, bondoso e brilhante marido. Tivemos uma vida incrivelmente abençoada juntos. Nós nos amávamos muito e éramos tão felizes juntos.

Estou incrivelmente orgulhosa de nossos filhos, da resiliência e do apoio deles nos últimos dias. Minha família e eu fomos enormemente consolados pela demonstração de amor das pessoas ao redor do mundo. É claro que Michael significava muito para muitos de vocês.

Estamos encontrando conforto no fato de que ele quase conseguiu. Ele fez uma escalada incrível, tomou a rota errada e desabou onde não podia ser facilmente visto pela extensa equipe de busca. Michael era um homem aventureiro, é parte do que o tornava tão especial.

Estamos muito gratos às pessoas extraordinárias de Simi que trabalharam incansavelmente para ajudar a encontrá-lo. Algumas dessas pessoas na ilha, que nem sequer tinham ouvido falar de Michael, trabalharam do amanhecer ao anoitecer sem serem solicitadas. Também estamos muito gratos à imprensa que nos tratou com grande respeito.

Sinto-me tão sortuda por ter nossos filhos e meus amigos incríveis. Acima de tudo, sinto-me tão sortuda por ter tido essa vida com Michael. Muito obrigada a todos.”