Como interpretar um exame de sangue?

Seu sangue desempenha inúmeras funções para manter sua saúde. Para realizar essas funções, o sangue contém uma infinidade de componentes, incluindo glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, nutrientes e hormônios; glóbulos brancos que removem resíduos e apoiam o sistema imunológico; plasma que regula a temperatura; e plaquetas que ajudam na coagulação.

No sangue também existem numerosas moléculas formadas como subprodutos de funções bioquímicas normais.

Quando estas moléculas indicam como as células estão respondendo a doenças, lesões ou estresse, os cientistas normalmente se referem a elas como marcadores biológicos, ou biomarcadores.

Assim, em uma amostra do sangue, os biomarcadores podem representar uma fotografia do estado bioquímico atual do seu corpo, e sua análise pode fornecer informações sobre vários aspectos da saúde.

Como toxicologista, estudo os efeitos de medicamentos e agentes tóxicos na saúde humana. Como parte do meu trabalho, confio em vários biomarcadores relacionados à saúde, muitos dos quais são medidos por meio de exames de sangue convencionais.

Compreender o que os exames de sangue comuns pretendem medir pode ajudá-lo a interpretar melhor os resultados. Se você tiver resultados de um exame de sangue recente em mãos, siga em frente.

Níveis normais no exame de sangue

Dependendo do laboratório que analisou sua amostra de sangue, os resultados podem ser divididos em testes individuais ou em coleções de testes relacionados, chamados painéis.

Os resultados destes painéis ajudam o profissional de saúde a recomendar cuidados preventivos, detectar potenciais doenças e monitorar as condições da saúde do paciente.

Para cada um dos testes listados no relatório, normalmente haverá um número correspondente ao resultado do seu exame e um intervalo de referência. Este intervalo indica, essencialmente, os limites superior e inferior dentro dos quais se espera que os resultados dos testes da maioria das pessoas saudáveis estejam.

Às vezes chamado de intervalo normal, um intervalo de referência é baseado em análises estatísticas de testes de um grande número de pacientes em uma população de referência.

Espera-se que os níveis normais de alguns biomarcadores variem entre um grupo de pessoas, dependendo da idade, sexo, etnia e outras características.

Assim, são criadas populações de referência a partir de pessoas com características específicas.

Por exemplo, uma população de referência poderia incluir todas as mulheres ou todas as crianças.

Os resultados dos exames de um paciente podem então ser comparados de forma adequada com os resultados da população de referência em que ele melhor se enquadra.

Os intervalos de referência variam de laboratório para laboratório porque cada um pode usar diferentes métodos de teste ou populações de referência.

Isso significa que talvez você não consiga comparar seus resultados com intervalos de referência de outros laboratórios.

Para determinar como os resultados do seu teste se comparam ao intervalo normal, você precisa verificar o intervalo de referência listado pelo laboratório onde você fez os exames.

Se você tiver resultados para um determinado teste de exames feitos em laboratórios diferentes, seu médico provavelmente se concentrará nas tendências dos testes em relação aos seus intervalos de referência e não nos resultados numéricos em si.

Interpretando os resultados dos seus exames de sangue

Existem vários exames de sangue destinados a testar aspectos específicos da saúde. Isso inclui painéis que analisam os componentes celulares do sangue, biomarcadores da função renal e hepática, dentre outros.

Em vez de descrever cada painel, vejamos um estudo de caso hipotético que requer o uso de vários painéis para diagnosticar uma doença.

Neste caso, um paciente vai ao médico queixando-se de uma fadiga que já dura meses. Inúmeros fatores e distúrbios podem resultar em fadiga prolongada ou crônica.

Com base no exame físico, outros sintomas e histórico médico, o médico suspeita que o paciente possa estar sofrendo de algum dos seguintes sintomas: anemia, hipoatividade da tireoide ou diabetes.

A anemia é uma condição que envolve redução da capacidade do sangue de transportar oxigênio. Isso é resultado de níveis de glóbulos vermelhos inferiores ao normal ou de uma diminuição na quantidade ou qualidade da hemoglobina, a proteína que permite que essas células transportem o oxigênio.

Um painel completo de hemograma mede vários componentes do sangue para fornecer uma visão abrangente das células que o compõem.

Valores baixos de contagem de glóbulos vermelhos, ou hemácias, hemoglobina, ou Hb, e hematócrito, ou HCT, indicariam que o paciente está sofrendo de anemia.

O hipotireoidismo é um distúrbio no qual a glândula tireoide não produz hormônios tireoidianos suficientes. Isso inclui o hormônio estimulador da tireoide, ou TSH, que estimula a glândula tireoide a liberar dois outros hormônios: tri-iodotironina, ou T3, e tiroxina, ou T4. O painel da função da tireoide mede os níveis desses hormônios para avaliar a saúde relacionada à essa glândula.

Diabetes é uma doença que ocorre quando os níveis de açúcar no sangue estão muito elevados.

Moléculas excessivas de glicose na corrente sanguínea podem se ligar à hemoglobina e formar o que é chamado de hemoglobina glicada, ou HbA1c.

Um teste de hemoglobina A1c mede a porcentagem de HbA1c presente em relação à quantidade total de hemoglobina. Isso fornece um histórico dos níveis de glicose na corrente sanguínea durante um período de cerca de três meses antes do teste.

Fornecendo informações adicionais está o painel metabólico básico, ou BMP, que mede a quantidade de várias substâncias no sangue. Incluindo:

Glicose, um tipo de açúcar que fornece energia para o corpo e o cérebro. Relevante para o diabetes, o BMP mede os níveis de glicose no sangue no momento do teste.

Cálcio, um mineral essencial para o bom funcionamento dos nervos, músculos e coração.

Creatinina, um subproduto da atividade muscular.

Nitrogênio ureico no sangue, chamado também de ureia, a quantidade de resíduo de ureia que seus rins ajudam a remover do sangue. Indicam o estado do metabolismo, a saúde renal e o equilíbrio eletrolítico de uma pessoa.

Com os resultados de cada um destes painéis, o profissional de saúde avaliaria os valores do paciente em relação aos seus intervalos de referência e determinaria qual a condição mais provável de ter.

Compreender a finalidade dos exames de sangue e como interpretá-los pode ajudar os pacientes a estabelecerem parcerias com os seus prestadores de cuidados de saúde e a ficarem mais informados sobre a sua saúde.

**Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original em inglês.