Os tesouros arqueológicos do Império Romano encontrados em obra de tubulação

Evidências de assentamentos que datam de 3 mil anos atrás foram descobertas perto de uma represa no leste da Inglaterra.

Os artefatos foram encontradas por arqueólogos que realizavam escavações antes da construção de uma tubulação de água de 19,5 km perto do reservatório de Abberton, em Essex.

Entre os artefatos, estão moedas romanas e cerâmica da Idade do Ferro e da Idade do Bronze.

"É sempre fascinante aprender sobre a história que descobrimos", diz Daniel Wilson, da companhia de abastecimento Essex and Suffolk Water.

Acredita-se que uma das moedas descobertas retrate o imperador romano Valentiniano 1°, que governou de 364 a 375 d.C.

A equipe da Oxford Archaeology também encontrou evidências de fazendas e assentamentos, incluindo grandes cercados retangulares evidenciados por marcas claras de colheitas.

Foram descobertos ainda vestígios de diversas estruturas, assim como grandes depósitos de conchas de ostras e resíduos industriais.

As descobertas precisam ser todas registradas, fotografadas e comprovadas, antes de a obra da tubulação ser autorizada a seguir adiante.

'Paisagem que mudava constantemente'

"A arqueologia é o registro do que aconteceu ao longo do tempo", diz Tim Haines, arqueólogo da empresa de consultoria em engenharia e design Stantec.

"A própria construção de uma tubulação de água aqui vai se tornar arqueologia por sua própria natureza."

"(Estas descobertas) são muito mais interessantes para mim do que coisas como Stonehenge — é como as pessoas realmente estão usando a paisagem ao longo do tempo", acrescenta Haine.

Segundo ele, as descobertas revelam que Essex tinha "uma paisagem que mudava constantemente".

A cerâmica encontrada, que pode ser vinculada a regiões da França, significa que Essex provavelmente estava envolvida no comércio internacional.

"Esquecemos quanto comércio havia pelo Mar do Norte", observa Haines.

"Na costa de Essex, você tem todos esses pequenos estuários, então as pessoas negociavam para cima e para baixo do continente — é uma paisagem muito dinâmica e bastante internacional."

Os arqueólogos começaram a pesquisar a história do trajeto da tubulação há mais de dois anos, mas as escavações só começaram no início de 2024.

O trabalho arqueológico foi realizado em colaboração com o Conselho do Condado de Essex e o Conselho Municipal de Colchester.

A companhia Essex & Suffolk Water está construindo a tubulação de Layer de la Haye a Langford, perto de Maldon.

Quando ficar pronta, a tubulação vai transportar 20 milhões de litros de água pressurizada todos os dias — o que, segundo a companhia, melhoraria a resiliência do abastecimento para 370 mil clientes.

A conclusão da obra está prevista para este ano.

Wilson disse que as informações sobre as descobertas seriam disponibilizadas ao público.

A expectativa é de que alguns artefatos acabem sendo expostos em museus locais.