Kate Middleton faz primeira aparição pública após anunciar câncer

A princesa Kate fez a primeira aparição pública em meses após anunciar o diagnóstico de câncer há três meses. Ela participa do Desfile de Aniversário do Rei Charles III, evento conhecido como Trooping The Colour, neste sábado (15/6). Ela tinha confirmado presença no evento ontem ao compartilhar uma mensagem no Instagram. "Espero ansiosamente assistir ao desfile de aniversário do rei neste fim de semana", afirmou Kate no post.

A princesa de Gales também usou a publicação para atualizar o público sobre como está a sua saúde. Ele disse que está fazendo "bons progressos, mas como qualquer pessoa que passe pela quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins". Também acrescentou que o tratamento deve durar por mais alguns meses. "Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar", relatou.

Kate passou por uma cirurgia de abdômen em 17 de janeiro. Depois disso, ela passou dias sem fazer aparição pública, até que revelou que fazia tratamento para um câncer em um vídeo postado nas redes sociais. O anúncio oficial foi feito pouco depois de o rei Charles III informar que também sofre desta condição, sem especificar o tipo.

O monarca de 75 anos continua com seu tratamento e em abril os médicos afirmaram que estão "animados" com o progresso alcançado, o que permitiu que retomasse suas funções oficiais. O Trooping The Colour, celebrado neste sábado, é uma tradição que remonta o século 18 de comemorar o aniversário do monarca em meados de junho. O aniversário do rei Charles oficialmente só é em 14 de novembro, mas a data serve para os súditos terem um dia para festejar a vida do rei.

*Com informações da AFP