A primeira aparição pública Kate Middleton após anúncio sobre câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, fez sua tão esperada primeira aparição pública do ano após se retirar dos holofotes para um tratamento de saúde. Ela participou do tradicional desfile anual Trooping the Color, uma cerimônia militar que também marca o aniversário do soberano britânico.

A princesa, que atualmente está em tratamento contra o câncer, pôde ser vista neste sábado (15/6) sorrindo e acenando da varanda do Palácio de Buckingham no final de uma cerimônia repleta de pompa.

O rei Charles 3º, que também está recebendo tratamento para câncer, inspecionou as tropas em uma carruagem dourada, e não a cavalo.

Milhares assistiram sob forte chuva para testemunhar um dos maiores eventos do calendário real.

Houve aplausos da multidão quando tiveram o primeiro vislumbre de Katherine e do rei indo do Palácio de Buckingham para o desfile.

Eles saíram em carruagens douradas até um mar de celulares, com pessoas desesperadas para tirar uma fotografia da realeza pelas janelas.

A princesa foi fotografada sorrindo, sentada ao lado de seus filhos, o príncipe George, o príncipe Louis e a princesa Charlotte - com Louis, de seis anos, acenando para a multidão.

Manifestantes anti-monarquia do grupo República puderam ser vistos espalhados entre os que assistiam.

Eles agitavam grandes bandeiras amarelas onde se lia “não é meu rei”, o que pareceu deixar alguns dos cavalos que desfilavam nervosos.

Nos dias que antecederam o evento, a Polícia Metropolitana proibiu o grupo de usar som amplificado, mas gritos de protesto podiam ser ouvidos misturados com aplausos.

Primeira aparição pública

Foi a primeira aparição pública do ano de Kate.

E um comunicado divulgado na sexta-feira, a princesa disse que “ainda não estava fora de perigo” e que teve “dias bons e dias ruins”, mas estava “ansiosa para participar do desfile de aniversário do rei neste fim de semana” com sua família.

Diferentemente do ano passado, ela assistiu à cerimônia de uma varanda com seus filhos, em vez de se juntar a outros membros da realeza no desfile.

Louis dançou com uma marcha da Guarda Escocesa e foi flagrado bocejando enquanto assistia ao desfile. Sua irmã, Charlotte, foi vista limpando o vapor das janelas da carruagem quando voltavam para o Palácio de Buckingham.

O rei, por sua vez, só recentemente regressou às funções públicas, depois de ter sido diagnosticado com câncer em fevereiro.

Mas desde que as eleições gerais foram convocadas no mês passado, o palácio adiou quaisquer compromissos “que possam parecer desviar a atenção da campanha eleitoral”.

O rei foi acompanhado pela rainha Camilla. Ao emergirem por trás dos portões do Palácio de Buckingham, grandes aplausos da multidão que assistia puderam ser ouvidos

Ele inspecionou as tropas de dentro de sua carruagem com a rainha ao seu lado – no ano passado, a cerimônia foi feita a cavalo.

O príncipe William, a princesa Anne e o príncipe Edward montaram em seus cavalos, vestindo uniforme militar completo enquanto participavam do desfile.

Uma saudação de 41 tiros soou nas proximidades do Green Park, levando a uma apresentação aérea da RAF (Força Aérea Real) sobre o Palácio de Buckingham.

A família real – incluindo o Rei, a Rainha, William e Kate – saiu para a varanda do palácio para apreciar a apresentação.

Como é tradição, o sobrevoo terminou com a equipe acrobática do Red Arrows sobrevoando - deixando rastros vermelhos, brancos e azuis em seu rastro.

Foi um dia cinzento e tempestuoso no centro de Londres para o Trooping the Color deste ano - com fortes chuvas encharcando as tropas no final da cerimônia.

Mas isso não impediu que as pessoas comparecessem em grande número para testemunhar em primeira mão a exibição anual.

Entre os que assistiam nas arquibancadas estava o primeiro-ministro Rishi Sunak, que foi flagrado tirando uma foto do desfile em seu telefone.

Trooping the Color acontece há mais de 260 anos e há muito tempo é usado para marcar o aniversário oficial do monarca britânico – o desfile de sábado foi o segundo do rei desde que assumiu o trono.