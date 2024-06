* Esta é uma versão atualizada de um texto originalmente publicado em 17 de abril 2017.

Nesta série da BBC News Brasil sobre dúvidas de português, o professor Pasquale Cipro Neto respondeu à seguinte pergunta enviada por um leitor: devemos colocar vírgula antes de “etc.”?

Primeiro, ele lembra que “etc.” sempre se escreve com ponto, mesmo que apareça no meio do texto. A forma correta é: “Comprei laranja, banana, etc. e depois fui ao cinema".

Essas três letrinhas - “etc.” - são a redução de uma expressão do latim, "et coetera", que significa "e outras coisas".

De acordo com Pasquale, há duas maneiras de se proceder.

“Há quem leve ao pé da letra a etimologia, ou seja, a origem. Se ‘etc.’ significa ‘et coetera’, ‘e outras coisas’, quem age assim não colocaria vírgula antes de 'etc.' na frase 'Comprei laranja, banana, abacate etc.', assim como não colocaria vírgula na frase 'Comprei laranja, banana, abacate e outras coisas'."

“Assim procede, por exemplo, o dicionário Houaiss”, explica o professor.

Então a pergunta está respondida? Ainda não.

O professor diz que, como muitas pessoas perderam a noção histórica do sentido da palavra, elas consideram que o “etc.” virou uma palavra, mais um elemento da enumeração.

“Assim procede, por exemplo, o texto do formulário ortográfico oficial”, diz. “O que não quer dizer que seja essa a única forma possível. As duas formas são possíveis.”

Ele acrescenta que alguns órgãos da imprensa colocam vírgula antes de “etc.” e outros não. “E ambos acertam. Então tanto faz.”

Existe, porém, um caso em que a vírgula é obrigatória: “Se você repetir 'etc., etc., etc.', aí você passa a ter uma enumeração, como outra qualquer".

"Você age como age quando diz 'laranja, banana, abacate etc.'. Vai virgular, vai separar um elemento do outro da enumeração."

Reportagem: Paula Reverbel