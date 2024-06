Ativistas ambientais jogam tinta em Stonehenge em protesto

O grupo ambientalista Just Stop Oil fez um protesto em Stonehenge, estrutura pré-histórica. No ato, os ativistas vandalizaram as pedras do local jogando tinta em três dos antigos monólitos.

“O governo do Reino Unido em espera comprometeu-se a promulgar a demanda original da Just Stop Oil de 'nenhum novo petróleo e gás'. No entanto, todos sabemos que isso não é suficiente. Continuar queimando carvão, óleo e gás resultará na morte de milhões. Precisamos nos unir para defender a humanidade ou arriscamos tudo. Por isso, a Just Stop Oil está exigindo que nosso próximo governo assine um tratado legalmente vinculativo para eliminar os combustíveis fósseis até 2030", afirmou o grupo.

"Até que os líderes mundiais ajam para nos proteger, os apoiadores da Just Stop Oil, trabalhando com outros grupos internacionalmente, tomarão a ação proporcional necessária para gerar a pressão política tão necessária", concluíram nas redes sociais. Grupo diz que usou tinta de farinha de milho laranja, que "logo será lavado pela chuva". O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, condenou a ação.

A ação dura cerca de 40 segundos. Os manifestantes, identificados como Niamh Lynch, 21, e Rajan Naidu, 73, foram presos e pela polícia. Uma investigação foi aberta.

O ataque ocorreu poucos dias antes do Solstício de Verão, em que centenas de pessoas vão até o Stonehenge para celebrar a chegada da nova estação.

Just stop oil protestors damage Stonehenge ????

pic.twitter.com/HSQvfWIdNh — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) June 19, 2024