Mulher acusa Amazon de entregar controle de Xbox em pacote com cobra viva

Uma cliente da cidade de Bangalore, no sul da Índia, afirma ter sido surpreendida ao encontrar uma cobra viva dentro de um pacote que recebeu da Amazon. Segundo a mulher, a serpente estava presa na fita da embalagem, junto ao controle de Xbox que ela havia encomendado. As informações são do The Independent.

A cobra, identificada como nativa do estado indiano de Karnataka, foi capturada e libertada com segurança, de acordo com uma reportagem da NDTV.

A cliente, que se apresenta como Tanvi, viralizou após compartilhar uma gravação da cobra que teria sido recebida dentro do pacote na última segunda-feira, 17, no X, antigo Twitter. Na postagem, ela afirma que encomendou um controle de Xbox da Amazon e recebeu "uma cobra grátis" com o item. Ela marcou o perfil oficial da Amazon Índia.

Em resposta à postagem da compradora, a empresa escreveu que lamentava saber do inconveniente causado pelo pedido e pediu mais informações para verificar o ocorrido, informando que a equipe da empresa voltaria a entrar em contato com a cliente em breve com uma atualização.

Em outra postagem, no fórum Reddit, Tanvi afirma que já foi totalmente reembolsada, mas alega que recebeu o pacote das mãos do entregador e que o suporte ao cliente da Amazon a deixou em espera por mais de duas horas, "forçando-nos a lidar com a situação sozinhos no meio da noite". "Felizmente, (a cobra) ficou presa na fita da embalagem e não fez mal a ninguém", escreveu, destacando que a serpente poderia ser de uma espécie muito venenosa.

Ela também criticou a Amazon pelo que classificou como negligência. "Esta é claramente uma violação de segurança causada exclusivamente pela negligência da Amazon e pela sua má higiene e supervisão de transporte/armazenamento", alegou.

Em nota ao The Independent, a Amazon Índia reforçou que a segurança dos seus clientes, funcionários e associados é uma prioridade e ressaltou que todas as reclamações dos clientes são levadas a sério. Ainda segundo o comunicado, a empresa está investigando o caso.