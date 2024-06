Investigador paranormal e passeador de marsupial: Tasmânia faz ofertas de trabalho inusitadas para atrair turistas

O comediante australiano Josh Thomas participa da campanha do departamento de turismo da Tasmânia - (crédito: Tourism Tasmania)

A Tasmânia anunciou uma série de vagas de trabalhos inusitados para impulsionar o turismo durante os meses de inverno.

A pequena ilha na costa sul da Austrália está oferecendo aos residentes do país a oportunidade de trocar a "rotina diária" do seu trabalho por uma função temporária incomum na baixa temporada.

Investigador paranormal, passeador de vombate (um marsupial) e observador de estrelas estão entre os 10 empregos anunciados.

Embora as vagas não sejam remuneradas, os candidatos aprovados vão ter todas as despesas — incluindo passagem, alimentação e hospedagem — pagas pelo conselho de turismo da Tasmânia.

O trabalho de investigador paranormal é voluntário — e apenas por um dia, informa o site oficial de turismo da ilha.

A vaga está aberta a todos aqueles que têm interesse em "história e mistério", e envolve captar atividades paranormais usando "o mais recente equipamento de caça-fantasmas" em Willow Court, um dos asilos mais antigos da Austrália.

Outra função é a de "organizador de ostras", que contempla selecionar, limpar e categorizar ostras recém-colhidas na Great Oyster Bay.

É importante destacar que também haverá oportunidade de "provar" as ostras — embora, de acordo com o departamento de turismo da Tasmânia, o propósito seja "puramente para controle de qualidade".

Os entusiastas de trens estão convidados a se candidatar a outro trabalho de um dia, em que o candidato escolhido vai se juntar à tripulação da locomotiva a vapor Lynchford Express, enquanto ela viaja ao longo da costa oeste da ilha.

Também estão sendo procurados observadores de estrelas interessados ??em ingressar na Sociedade Astronômica da Tasmânia para passar uma noite observando os céus.

Há ainda vagas para caçadores de trufas, jardineiros de vinhedos e passeadores de vombate dispostos a levar os marsupiais para dar sua volta matinal.

O departamento de turismo da Tasmânia afirma que 1,25 milhão de pessoas visitaram a ilha no ano passado — mais do que no ano anterior, mas ainda aquém dos 1,35 milhão de visitantes de 2019, antes da pandemia de covid-19.

O inverno vai de maio a agosto na Tasmânia, onde as temperaturas normalmente ficam entre 3ºC e 11ºC.

"À medida que as temperaturas caem durante o inverno, sabemos que os australianos buscam melhorar seu bem-estar e dar uma pausa na rotina diária", diz Lindene Cleary, diretora de marketing do departamento de turismo, à imprensa local.

Somente residentes adultos que moram atualmente na Austrália são elegíveis para se candidatar às vagas — eles precisam explicar por que desejam trocar seu emprego diário por um dos "bicos" anunciados em menos de 50 palavras.