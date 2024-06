Rússia adverte Coreia do Sul que enviar armas para a Ucrânia seria 'grande erro'

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou a Coreia do Sul nesta quinta-feira (20) que enviar armas para a Ucrânia, em guerra com a Rússia, seria "um grande erro", e que poderia enviar material bélico para a Coreia do Norte.

"Enviar armas letais para zonas de combate na Ucrânia seria um grande erro", disse Putin, em visita ao Vietnã. "Se isso acontecer, tomaremos a decisão correspondente, que não deverá agradar os líderes atuais da Coreia do Sul", acrescentou.

O governante russo evocou a possibilidade de enviar material militar para a Coreia do Norte, um país com o qual assinou um acordo de defesa na segunda-feira que causou preocupação na Coreia do Sul.

"Aqueles que enviam [mísseis para a Ucrânia] acham que não estão lutando contra nós, mas já disse, inclusive em Pyongyang, que nos reservamos o direito de fornecer armas a outras regiões do mundo, em relação aos nossos acordos com a Coreia do Norte, ressaltou Putin. "Não descarto essa possibilidade."

Os Estados Unidos consideraram a declaração de Putin preocupante. O Departamento de Estado ressaltou que o envio de armas russas ao país comunista asiático "poderia desestabilizar a península coreana, dependendo do tipo de arma, e violar as resoluções do Conselho de Segurança que a própria Rússia apoiou".