A reação na Grécia após incêndio florestal provocado por fogos de artifício lançados de iate

Treze pessoas foram presas após um incêndio florestal na ilha grega de Hydra, que as autoridades alegam ter sido provocado por fogos de artifício lançados de um iate.

O incêndio, na sexta-feira (21/6), queimou a única floresta de pinheiros na ilha turística, que fica ao sul de Atenas, segundo publicaram autoridades gregas no Facebook.

O incêndio foi controlado, mas com dificuldade.

Como não há estradas para a praia, os bombeiros tiveram que acessá-la por mar, enquanto os helicópteros lançavam água do ar.

Num comunicado neste fim de semana, os bombeiros gregos disseram que as 13 presas são cidadãos gregos e que compareceriam perante os promotores no domingo. A declaração não menciona o iate.

A causa do incêndio provocou indignação na Grécia, que já enfrenta vários incêndios florestais e passa agora pela primeira onda de calor do ano.

"Estamos indignados que algumas pessoas joguem fogos de artifício de forma tão irresponsável em uma floresta de pinheiros", disse o prefeito de Hydra, Giorgos Koukoudakis, à emissora grega ERT.

Também houve críticas nas redes sociais: "Pessoas ricas com mais dinheiro do que cérebro", escreveu uma pessoa.

A Grécia está em alerta máximo contra incêndios florestais desde terça-feira (18/6), e as autoridades estão se preparando para um verão difícil, já que as condições secas, os ventos fortes e as altas temperaturas deverão continuar.

Na sexta-feira, um bombeiro voluntário de 55 anos morreu em decorrência de ferimentos sofridos no combate a um incêndio na região sul de Ilia, na península do Peloponeso.

Os incêndios florestais de verão são comuns na Grécia, e os cientistas associam o aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, às alterações climáticas.

Mas o país também tem um problema com pessoas que iniciam queimadas: pelo menos 79 pessoas foram presas em agosto de 2023 devido a incêndios florestais mortais.

No início deste ano, a Grécia introduziu leis mais rigorosas contra incêndios criminosos, com previsão de até 20 anos de prisão e multas de até 200 mil euros (mais de R$ 1 milhão).